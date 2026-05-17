Contra la por, convivència i respecte
Cada 17 de maig commemoram el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Una data que ens convida a reflexionar sobre una realitat que, malauradament, encara existeix: persones que continuen patint insults, discriminació o exclusió simplement per la seva identitat o orientació sexual.
Aquesta jornada no hauria de ser patrimoni ideològic de ningú. I tampoc no pot quedar en una simple declaració simbòlica mentre hi hagi persones que pateixen humiliacions, amenaces o agressions pel fet de viure amb llibertat. La defensa de la dignitat humana, del respecte i de la convivència no és una bandera de part, sinó un principi essencial de qualsevol societat madura. Des de les institucions tenim el deure d’actuar amb responsabilitat, fermesa i també amb humanitat.
Les Illes Balears són una terra oberta i plural. La nostra societat ha avançat molt gràcies a la feina de moltes persones i entitats que han ajudat a visibilitzar injustícies abans silenciades. I aquest progrés mereix ser reconegut.
Ara bé, també convé recordar que la convivència es construeix des del respecte mutu i de la capacitat d’escoltar els altres. En una època marcada per la polarització, correm el risc de convertir qualsevol debat en una confrontació permanent.
La lluita contra la LGTBI-fòbia exigeix contundència davant qualsevol discriminació, però també serenor institucional i capacitat de construir consensos amplis. Necessita educació, empatia i institucions capaces de protegir els drets de tots sense dividir la societat entre bons i dolents.
No podem mirar cap a una altra banda davant agressions o actituds discriminatòries. Quan una persona és insultada, apartada o té por d’expressar-se lliurement per la seva orientació sexual o identitat, la societat fracassa. Cada insult a un jove pel fet de ser homosexual, cada burla a una persona trans o qualsevol situació d’assetjament ens hauria de fer reaccionar.
També és important reivindicar que el respecte ha de ser compatible amb la llibertat de pensament i amb la pluralitat. Una societat democràtica és aquella que sap conviure amb sensibilitats diferents sense convertir la discrepància en enemistat.
I per això, els servidors públics hem de continuar treballant perquè cap persona se senti sola o desemparada, especialment els més joves, que necessiten suport i entorns segurs. La millor política social és la que acompanya, protegeix i dona oportunitats, sense convertir les persones en eines d’un debat permanent.
Aquest 17 de maig és una oportunitat més per reafirmar un compromís essencial: cap persona hauria de tenir por de ser qui és. Les societats més fortes no són aquelles a on tothom pensa igual, sinó les que saben garantir dignitat, llibertat i seguretat per a tothom. Aquesta és la millor resposta davant qualsevol forma d’odi o intolerància.
