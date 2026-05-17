Alquileres asequibles en Mallorca para rentas sin límites

El afán del Govern por sacar al mercado viviendas a precio asequible, en alquiler o en venta a precio limitado, topa con las mismas dificultades que los ciudadanos enfrentan de manera extrema al menos durante los últimos ocho años de crisis social: la escasísima oferta, los precios desorbitados y la especialización de los constructores en las promociones de lujo. No olviden que, a los veinte días del inicio de la guerra de Irán y sus primeras consecuencias económicas, fue la patronal de la construcción la que advirtió del peligro de una paralización de las promociones públicas de viviendas si no se actualizaban los precios pactados.

El balance del programa Alquiler Seguro, impulsado por el Govern hace algo más de un año para captar viviendas particulares a cambio de seguridad y garantías para los propietarios, apenas ha conseguido movilizar 74 en Mallorca y 82 en todo el archipiélago, un resultado testimonial frente a una previsión de entre 2.000 y 3.000 pisos. Y las viviendas en alquiler a precio limitado que se van poniendo en marcha por iniciativa pública no resultan al final tan asequibles como en un principio se preveía, sino todo lo contrario: pueden alcanzar un precio de 1.800 euros al mes por unidad cuando se le empiezan a sumar los gastos de mantenimiento, los impuestos y extras añadidos, como una plaza de garaje o un trastero, como ocurrirá en las promociones que el Ayuntamiento impulsa junto al Palma Arena y Son Ferragut, si la adjudicataria aplica las mismas prácticas que en promociones similares desarrolla en Madrid.

Así que ni a los propietarios de viviendas les seduce el Alquiler Seguro del Govern, frente a las rentas que pueden lograr en el mercado extranjero o en el alquiler turístico ilegal sin sanciones de verdad, ni con la renta media de 23.000 euros brutos al año de Balears se puede soñar con pagar un alquiler de 1.800 euros. Gracias por el esfuerzo público. Pero el modelo no parece el más adecuado ni para aliviar la situación del ciudadano.