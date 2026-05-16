Opinión | Tribuna
Presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears (COIBA)
Siguem les infermeres que necessita el sistema sanitari
Cada 12 de maig commemorem el Dia Internacional de la Infermera, una data impulsada pel Consell Internacional d’Infermeres (CIE) que coincideix amb el naixement de Florence Nightingale, referent de la infermeria moderna i de la cura basada en evidència científica. És una jornada de reconeixement, però també de reflexió sobre el present i el futur d’una professió imprescindible per al sistema sanitari i per al conjunt de la societat.
És un dia per reconèixer la contribució de les 7.900 infermeres i infermers que sostenen cada dia una part essencial del sistema sanitari i sociosanitari de les Illes Balears. Ho fan des de diferents llocs i en diferents formes, perquè la cura infermera és atenció assistencial, gestió, innovació, lideratge, recerca, docència, política, promoció i educació per a la salut, és formació continuada, especialització i compromís amb l’evidència científica... és això i molt més.
Vivim un moment especialment complex per als sistemes de salut. L’envelliment de la població, la cronicitat, els problemes de salut mental o les desigualtats socials exigeixen models assistencials més sostenibles, propers i eficients. I en aquest context, com bé destaca el CIE, les infermeres som més necessàries que mai. Una necessitat que no sols passa per l’augment d’infermeres, també per reforçar el lideratge infermer: una decisió estratègica per al futur de la salut. El lideratge infermer és autonomia, capacitat de decisió i, sobretot, reconeixement. És entendre que les infermeres hem d’estar presents allà on es prenen decisions que afecten la salut de la ciutadania. Perquè la mirada infermera aporta una visió integral, preventiva, humana i comunitària que el sistema sanitari necessita.
Apostar per les infermeres i els infermers no és només una qüestió de justícia professional. És una inversió intel·ligent i imprescindible. Invertir en infermeres significa invertir en salut, en benestar i en qualitat de vida. Significa reforçar la capacitat de resposta del sistema sanitari i garantir unes cures més segures i eficaces per a tota la població.
Aquest Dia Internacional de la Infermera és també una oportunitat per reconèixer totes aquelles professionals que han dedicat la seva vida a cuidar, innovar, investigar, ensenyar i defensar la professió. Gràcies al vostre esforç i compromís, avui som una professió més preparada, més forta i amb una veu cada vegada més necessària.
Com a presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears, en aquests dies en què la veu infermera és sent i es fa escoltar una mica més, vull reafirmar el nostre compromís amb la ciutadania i amb el sistema de salut. Les infermeres continuarem avançant amb responsabilitat, fermesa i determinació, conscients del nostre paper i potencial. Ho devem a aquelles que vengueren abans i ho devem a la població que cada dia posa la seva salut i benestar en les nostres mans.
