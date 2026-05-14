Elecciones en Andalucía, algo más que unas autonómicas

Pedro Sánchez, rodeado de simpatizantes en el mitin de este miércoles en Granada. / Eva Ercolanese / PSOE

El Parlamento de Andalucía está compuesto por 109 diputados, que se reparten entre las ocho provincias de la comunidad, y las elecciones del día 17 nos darán muchas claves de futuro.

El gran número de diputados que se eligen permite aventurar de forma muy certera lo que sería una proyección en el supuesto de unas elecciones nacionales en este momento, ya que al no tener peso los partidos nacionalistas o de índole local, no se producen diferencias como en otras comunidades. Es el caso de Catalunya o Illes Balears, donde el voto útil lleva a votar diferentes opciones en autonómicas y generales, o que por los pocos diputados de la circunscripción, se excluye a partidos que sí obtienen representación en las autonómicas y no en las generales.

En las elecciones nacionales (elecciones generales al Congreso de los Diputados), Andalucía está representada por 61 diputados, lo que supone el 18% del total de ellos, distribuidos entre las provincias, siendo la autonomía que más diputados aporta, por lo que leerlas en clave nacional en este caso puede ser acertado.

El próximo domingo por la noche todos los partidos o analistas harán una lectura de los resultados según les convenga; por ello, para ser objetivo, hay que hacerlo antes.

¿Qué es lo que define a estas elecciones y dónde fijarnos al conocer los resultados, para tener claves de futuro?

• Su extrapolación a las generales para saber qué es lo que aportaría cada partido en número de diputados nacionales.

• Conocer si son posibles nuevas mayorías absolutas para el PP o es un tema a olvidar y pasa por un gobierno de coalición con la ultraderecha.

• Para Juanma Moreno, alcanzar los 55 diputados sería un logro que le situaría como un líder libre y señalando el camino de la moderación como forma de hacer política.

• Conocer si el PSOE ha tocado fondo en resultados en Andalucía. No superar los 30 diputados actuales será un rechazo a Pedro Sánchez y que el partido no se recupera de la situación de escándalos y forma de gobernar. Y, al contrario, superar ampliamente los 30 diputados sería una señal de recuperación electoral a medio plazo.

• Saber si la campaña diseñada por el estratega Pedro Sánchez del «no a la guerra» sirve electoralmente para mover el voto a su partido, o simplemente es un eslogan que no patrimonializa el PSOE.

• Vox se juega conocer dónde está su techo y si las estrategias de intentar eternizar las negociaciones para formar gobierno le son útiles electoralmente o sus votantes quieren más pragmatismo. Necesita superar los 20 diputados para afirmar su línea ascendente.

• Si la suma de votos del PP y Vox se acerca al 55-60%, puede significar que la política del miedo a un gobierno entre estos partidos ya no asusta electoralmente, por lo que no sería rentable para la izquierda basarse en esta amenaza para movilizar a sus votantes.

• El voto de ultraizquierda, que se presenta con una alternativa de todos los partidos «oficiales» con Por Andalucía, tiene el reto de superar el 7% de los votos y los 5 escaños actuales ya que, si no, volvería a certificar que las coaliciones no suman y que la falta de políticas definidas se castiga.

• En este mismo lado, la fórmula de ultraizquierda Adelante Andalucía como marca más regional se pone a prueba, y si se acerca a su competidor en escaños se mostrará más eficaz que las coaliciones.

El resultado y, sobre todo, su lectura en clave nacional, la comprobaremos el próximo domingo, para saber quién ha acertado la estrategia, y cómo continuar de cara a las elecciones municipales y generales del 2027.