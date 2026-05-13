Opinión | Tribuna
Canviar el rumb del ParcBit era una qüestió de voluntat
S’havia de convertir en un autèntic districte del coneixement, capaç d’unir universitat, recerca, innovació, empreses i talent
Durant vuit anys, el ParcBit va quedar encallat en la inèrcia, sense una direcció clara i sense l’ambició que requeria un espai cridat a ser el gran motor de la innovació, la recerca i el talent de les Illes Balears. Mentre altres territoris competien per captar empreses tecnològiques, retenir investigadors i generar ecosistemes d’alt valor afegit, aquí es va optar per la resignació i per gestionar el dia a dia. El resultat va ser un ParcBit desaprofitat, sense expansió, sense inversió i sense un projecte estratègic de futur.
Aquest Govern ha decidit canviar completament aquest model. Ho hem fet amb una idea molt clara: el ParcBit no podia continuar sent només un parc tecnològic. S’havia de convertir en un autèntic districte del coneixement, capaç d’unir universitat, recerca, innovació, empreses i talent.
Per això, una de les primeres passes va ser desbloquejar i impulsar el Complex Balear de Recerca, un projecte que havia acumulat anys de retard i que avui ja és una realitat. Amb més de 10.000 metres quadrats dedicats a la recerca i amb instituts de referència instal·lats al ParcBit, les Illes Balears disposen, per fi, d’un espai pensat per generar sinergies entre investigadors, empreses i centres de coneixement. És una aposta clara per una economia basada en el valor afegit, la innovació i la transferència tecnològica.
Però no ens hem aturat aquí. Sabem que competir per captar inversions i talent exigeix una estratègia global. Precisament per això hem posat en marxa el Pla d’Atracció i Fidelització d’Empreses i Talent del ParcBit, amb una mobilització de prop de 68 milions d’euros. Un pla ambiciós que té un objectiu molt concret: convertir les Illes Balears en un territori atractiu per a empreses innovadores, professionals qualificats i emprenedors que vulguin desenvolupar aquí el seu projecte empresarial.
Aquest canvi de paradigma també implicava afrontar una realitat: per consolidar un ecosistema innovador s’havia d’avançar en la resolució de la manca d’espai o de la dificultat d’accés a l’habitatge. Per això, hem aprovat definitivament la modificació del Pla Especial del ParcBit, que en permetrà el desenvolupament futur i la construcció d’habitatges de lloguer temporal destinats a investigadors i professionals vinculats a l’activitat del ParcBit.
A més, ja treballam amb una mirada encara més ambiciosa: la futura implantació d’una facultat de la Universitat de les Illes Balears al ParcBit. La connexió directa entre universitat i empreses és imprescindible si volem accelerar la transferència de coneixement i generar noves oportunitats. La transformació del nostre model econòmic passa, necessàriament, per reforçar aquesta aliança.
El més important és que aquest canvi de rumb ja dona resultats. Les empreses saben que avui hi ha un Govern compromès amb el ParcBit i amb l’objectiu de convertir-lo en el pol d’innovació i recerca de la Mediterrània. I això es tradueix en fets: les sol·licituds d’empreses per instal·lar-se al ParcBit s’han triplicat des del 2024 respecte dels anys anteriors.
Quan hi ha un Govern que creu en el ParcBit, les empreses en volen formar part. Aquesta és la millor demostració que anam pel bon camí.
És vital per a les Illes Balears tenir un sector de la innovació viu, potent, amb il·lusió i, sobretot, amb una Administració que hi cregui. Només així avançarem cap a un model econòmic més competitiu, orientat al valor i la qualitat, i amb més oportunitats per als joves de les Illes Balears.
El nou ParcBit representa exactament això: passar de la resignació a l’ambició, de l’abandonament al lideratge i de la paràlisi a l’acció.
Canviar el rumb del ParcBit només era una qüestió de voluntat política. L’anterior Govern va decidir abandonar-lo. Aquest Govern el que vol és potenciar-lo.
