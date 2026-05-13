Balears, o cuando el mercado de la vivienda deja de responder a la renta local

Balears es hoy uno de los mercados donde el precio de la vivienda se ha desvinculado con mayor claridad de la renta local. Los precios se han disparado, la presión demográfica es intensa y el acceso resulta cada vez más difícil. Pero hay un aspecto menos evidente que conviene observar con atención, pues la escasez de vivienda no afecta a todos por igual.

Los datos ayudan a entender hasta qué punto este proceso se ha consolidado. En marzo de 2026, según el último análisis de Metrovacesa R3search, el precio medio alcanza los 5.236 euros por metro cuadrado —muy por encima de la media nacional, en torno a los 2.700 euros/m²—, tras crecer un 9,1% en el último año y acumular una subida superior al 70% desde 2019. Más allá del nivel absoluto, lo relevante es la trayectoria: una presión sostenida que se ha ido trasladando progresivamente a los precios, erosionando la capacidad de acceso de los hogares residentes.

Este comportamiento no puede entenderse sin el contexto de oferta. Balears arrastra un déficit estructural de vivienda que se ha acumulado durante años y que aún no se ha corregido. Aunque en el último ejercicio la producción ha llegado a situarse ligeramente por encima de la creación de hogares, con una cobertura del 111,5%, el mercado sigue condicionado por un desequilibrio acumulado que supera las 5.500 viviendas en los últimos cuatro años. A ello se suma un factor específico del archipiélago que incide directamente en la capacidad de producción: el elevado coste de construcción, condicionado por la necesidad de transportar buena parte de los materiales y por una menor disponibilidad de mano de obra, tensionada por la competencia del sector turístico, especialmente en los meses de mayor actividad. Es decir, incluso cuando la producción repunta, lo hace sobre una base insuficiente que limita su capacidad de ajuste en el corto plazo.

A esta restricción se suma un factor adicional que afecta a la disponibilidad real de vivienda. En Balears, aproximadamente el 32% del parque residencial corresponde a segunda residencia. Se trata de un volumen relevante que no compite en el mismo segmento que la demanda de vivienda habitual, lo que reduce de forma efectiva la oferta accesible para quienes buscan residir de manera permanente. La escasez, por tanto, no es solo una cuestión de producción, sino también de adecuación del parque existente a las necesidades reales de la población.

Es en este contexto donde el perfil de la demanda adquiere un papel determinante. En los últimos años, el archipiélago ha incorporado más de 69.000 nuevos residentes extranjeros, mientras que el saldo de población española ha sido negativo. Un cambio demográfico que no es marginal y que, por el tipo de comprador que aporta, se traslada de forma directa al mercado residencial.

En la actualidad, el 35% de las compraventas corresponde a compradores internacionales y cerca de una de cada cinco operaciones se realiza sin financiación hipotecaria. Este patrón introduce una diferencia sustancial en la forma en que se accede a la vivienda, ya que parte de la demanda opera con una capacidad financiera menos dependiente del crédito. El resultado es una competencia asimétrica por un stock limitado, que dificulta aún más el acceso para los hogares locales.

Las consecuencias se reflejan con claridad en las condiciones de acceso. El esfuerzo necesario para adquirir una vivienda en Balears supera ya los diez años de renta bruta, situando al mercado en niveles de inaccesibilidad estructural para una parte creciente de la población.

En cualquier caso, este escenario no responde a un ciclo de sobrecalentamiento financiero. El crédito hipotecario apenas ha crecido un 0,4% en el último año, y una parte relevante de las operaciones se realiza sin financiación. En estas condiciones, la evolución de los precios no está impulsada por el crédito ni responde a una dinámica financiera descontrolada.

Lo que es seguro es que Balears no es una anomalía dentro del mercado inmobiliario español, sino una de sus expresiones más extremas. La combinación de escasez acumulada, limitaciones territoriales y una demanda internacional con elevada capacidad adquisitiva sitúa al archipiélago en una posición adelantada dentro de esta tendencia.

En este sentido, su evolución ofrece una lectura relevante: cuando el mercado deja de responder a la renta local, el acceso a la vivienda deja de ser únicamente una cuestión de oferta y demanda agregadas, y pasa a depender de quién puede competir realmente por el producto disponible. Entender esta dinámica será clave para anticipar la evolución de otros territorios y para diseñar respuestas que aborden el problema desde su raíz. Solo desde esa lectura será posible diseñar respuestas que no se limiten a reaccionar, sino que permitan anticipar uno de los principales retos sociales que atraviesa España en general, y Balears en particular.