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José Carlos Llop

José Carlos Llop

Nos hemos vuelto tontos de capirote

06/05/2026 PRAIA, May 6, 2026 -- The Dutch cruise ship MV Hondius is anchored off Praia, Cabo Verde, May 6, 2026. Cabo Verde on Wednesday carried out an air evacuation of three passengers suspected of hantavirus infection from the Dutch cruise ship MV Hondius, which had been anchored off the capital, Praia. The evacuation was conducted under strict security and health protocols, with personnel from the national police and public health services deployed from the Port of Praia to Nelson Mandela International Airport on Santiago Island. The three passengers were transferred by air ambulance, with the two aircraft departing at 10:55 a.m. local time (1155 GMT) in quick succession. According to the World Health Organization, the patients would be transported to the Netherlands for specialized treatment.,Image: 1096923884, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Elton Monteiro / Xinhua News / Europa Press Editorial licence valid only for Spain

06/05/2026 PRAIA, May 6, 2026 -- The Dutch cruise ship MV Hondius is anchored off Praia, Cabo Verde, May 6, 2026. Cabo Verde on Wednesday carried out an air evacuation of three passengers suspected of hantavirus infection from the Dutch cruise ship MV Hondius, which had been anchored off the capital, Praia. The evacuation was conducted under strict security and health protocols, with personnel from the national police and public health services deployed from the Port of Praia to Nelson Mandela International Airport on Santiago Island. The three passengers were transferred by air ambulance, with the two aircraft departing at 10:55 a.m. local time (1155 GMT) in quick succession. According to the World Health Organization, the patients would be transported to the Netherlands for specialized treatment.,Image: 1096923884, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Elton Monteiro / Xinhua News / Europa Press Editorial licence valid only for Spain / Elton Monteiro / Xinhua News / E / Europa Press

Se pasea por un crucero atlántico, un bicho importado de La Patagonia. El bicho tiene nombre de ciencia-ficción y eso es bueno –acorde con los tiempos, quiero decir– porque vivimos en un relato de ciencia-ficción permanente. Acabamos de salir de un episodio de Mortadelo y Filemón –el Caso Kitchen: recuerden al enviado a casa de Bárcenas disfrazado de cura y empuñando una pistola, qué inventiva– y de otro de las Novelas ejemplares de Cervantes en el Supremo: Rinconete y Cortadillo y el Patio de Monipodio. Bueno: pues nos vamos superando. Creíamos que con la visita del Papa León XIV a las Canarias se calmaría la cosa, pero no. El Hantavirus polizonte en un crucero holandés va a impedir que las cosas se calmen porque aquí nos apuntamos a la última si hay lío. Ha bastado que asomara el hocico –si es que el bicho, a vista de microscopio, tiene hocico, como lo tienen los ácaros– para que los políticos, cuyo trabajo, ay, es solucionar los problemas del ciudadano y no creárselos, empezaran a tirarse los trastos a la cabeza. Y los periodistas, entre la caja de resonancia y las animadoras de béisbol.

Al presidente de Canarias y sus mohínes no lo conocíamos –y seguimos sin conocerlo–, pero a la ministra de Sanidad sí y parece belicosa. Ocurre con los que se han pasado la juventud haciendo oposición y pasan luego a mandar: que desde su puesto de mando siguen haciendo oposición a la oposición (no templan, sino que excitan). Quieren ambos lados de la cancha para sí, cosa que está muy de moda.

Una imagen suya de la época de la Asamblea de Madrid, la precede: en ella apunta con las dos manos, como si fuera Clint Eastwood y sus manos un Magnum, a la presidenta de Madrid en una amenaza de chiste o en una ejecución simbólica, como quieran. Al menos al presidente de Canarias no lo ha apuntado con nada. Ni con el bolígrafo de momento, que se sepa. Pero además del no te hablo, no me habla, no quiero el barco, pues te lo vas a comer, unos cuantos virus de vacaciones en el mar sí le envía –una escala de nada, hombre– por si acaso se pone más tonto, aunque Cabo Verde –escucho ahora unas canciones de la gran Cesaria Évora– quedara más cerca.

Siempre podemos decir que Marruecos –del Sahara hacia aquí nos gana por goleada en todas las ocasiones– también se niega a que el barco atraque o fondee –hasta en la terminología discuten– en sus aguas, porque al amigo americano le da la gana y se lo permite. La pregunta es: ¿se lo alienta, también? ¿Pagamos el mal trato del Gobierno español a las necesidades logísticas del yanqui encendido: del uso de las bases nada? La cuestión es que el lío vaya subiendo de intensidad y nos tenga a todos anestesiados hablando de tonterías. Por ejemplo: en pocos días seremos especialistas en Hantavirus, en el ratón colilargo de La Patagonia y en el Derecho Internacional Marítimo.

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Mientras tanto, de ser pasajero del crucero holandés huiría a nado hasta la costa africana y pasaría de Occidente, sus reglamentos y sus fricciones narcisistas. A todos esos pasajeros –infectados o no, que parece que no– les estamos preparando una recepción de apestados, que ni la cueva donde vivieron la lepra la madre de Ben-Hur y su hermana, castigados por el pérfido Mesala y sus celos patológicos. Se ve que lo último bueno que importamos de La Patagonia fue el libro de Bruce Chatwin, aunque allí no pensaran lo mismo y pusieran a parir su inventiva camuflada en crónica real. Nosotros pasamos de la crónica real y jugamos a la ciencia-ficción, infectados por todos sus terrores, que son los nuestros.

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