Opinión | Tribuna
Francesc Ramis
Prou atacs al col·lectiu LTGBI
La prevenció i l’erradicació de la LGTBIfòbia esdevé imprescindible, amb més raó de ser que mai amb l’extrema dreta que fomenta els discursos d’odi i atia situacions de violència cada cop més freqüents.
És patètic el que hem vist aquests dies. Primer va haver de comparèixer en roda de premsa Jan Gómez, portaveu de Ben Amics, dient que anunciava la suspensió de la revetlla de l’Orgull LGTBI per primera vegada en 20 anys, per mor dels «obstacles i imposicions constants» de l’Ajuntament de Palma.
Gómez l’acusava de «maltractament institucional» amb exemples com aquests: cap tipus de resposta a tres correus i a una sol·licitud d’ocupació pública, una situació que es produeix «des de fa tres anys». Una altra de les portaveus de Ben Amics, Tatiana Casado, denunciava la voluntat política de l’Ajuntament presidit per Jaime Martínez de «desmantellar» la festa de l’Orgull. Finalment, s’ha produït una primera rectificació per part de la màxima institució municipal amb la proposta d’un nou calendari.
Malgrat la tímida passa feta per l’Ajuntament palmesà, vivim en un context molt preocupant. Fa poques setmanes, un professor de l’IES Baltasar Porcel d’Andratx patí un atac homòfob amb la creació d’un compte fals amb imatges i comentaris denigrants cap a la seva dignitat personal. O aquests darrers dies amb una agressió homòfoba a un carrer de Formentera, amb insults com «i a més maricons», a més de donar-li una pallissa. A principi del mes d’abril un venedor del mercat de Pere Garau també en patí una.
L’STEI considera de màxima gravetat aquests fets i troba inadmissible que des de les institucions no doni tot el suport a les entitats que, de manera altruista, fan feina per la defensa de les llibertats i les opcions personals, per una societat més tolerant, rica i diversa.
Des del sindicat i la secretaria de Moviments Socials consideram que no es pot donar ni una passa enrere en els drets assolits i que cal aturar aquesta escalada d’odi contra la diversitat en les opcions sexuals. També reclamam una resposta contundent per part de les institucions perquè no quedin impunes les agressions del mercat de l’Olivar i de Formentera.
El nostre reconeixement i suport a Ben Amics i a totes les entitats que fan feina per la reivindicació de la diversitat sexual i afectiva, a les Illes i arreu del planeta. Fer passes enrere no és una opció. Aquestes situacions no es poden repetir. Sí a la diversitat i a la inclusió.
*Francesc Ramis és secretari de moviments socials de l'STEI
