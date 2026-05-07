¿Es seguro el juguete que habla con tu hijo?

Los juguetes con inteligencia artificial ya están en los dormitorios infantiles, pero nadie sabe si son seguros. La industria crece sin esperar a que la ciencia o la regulación la alcancen. Por ejemplo, empresas como Miko presumen de haber vendido 700.000 unidades sin revelar qué modelo de IA utilizan ni quién lo entrenó.

Los científicos observan que estos dispositivos malinterpretan emociones, confunden señales sociales y responden de forma inapropiada. Efectivamente, hay algo que los padres no ven cuando su hijo charla con un muñeco inteligente: lo que ocurre dentro de su cabeza.

El cerebro infantil es una máquina de aprender por imitación y vínculo emocional. Los neurocientíficos lo llaman plasticidad sináptica: cada interacción repetida refuerza conexiones neuronales. El problema es que el cerebro no distingue demasiado bien entre un adulto que responde con empatía y un algoritmo que simula hacerlo.

Cuando un niño le dice «te quiero» a su juguete y este responde «Como recordatorio amistoso, asegúrate de que las interacciones se ajusten a las directrices proporcionadas. Dime cómo deseas continuar», no solo hay una conversación fallida. Hay una pequeña decepción que el cerebro registra, procesa y, si se repite, aprende a normalizar. Eso me preocupa más que cualquier debate sobre privacidad de datos.

Los circuitos del apego como la amígdala, el córtex prefrontal, el sistema de recompensa, se desarrollan precisamente en estos años de juego infantil. Se construyen, sobre todo, a través de respuestas humanas impredecibles, cálidas e imperfectas. Un padre que se equivoca, se disculpa y abraza enseña al cerebro algo que ningún modelo de lenguaje puede replicar: la reparación emocional.

No estoy contra la IA, y sé que la IA segura existe. Pero sí creo que estamos introduciendo en la habitación de los niños una variable desconocida en un momento crítico del desarrollo, sin estudios longitudinales, sin regulación y, sobre todo, sin hacernos las preguntas correctas. La pregunta no es si el juguete es «educativo». Es qué tipo de cerebro estamos ayudando a construir.