A Marga Prohens se le aparece el ectoplasma de José Ramón Bauzá

Todavía no se ha materializado, sigue siendo ente incorpóreo, fantasmal, pero cuidado, que la sesión de espiritismo convocada por la derecha mallorquina al completo, a iniciativa de la alegre muchachada falangista de Vox, hará que el ectoplasma diga «¡presente!». En su día, se encarnó en quien fue presidente de la Comunidad Autónoma por el PP, y con amplísima mayoría absoluta de 35 diputados, que atendía por José Ramón Bauzá, después de la debacle electoral de 2015 reciclado en eurodiputado de Ciudadanos, hoy asesor o lo que sea del ex de Vox Iván Espinosa de los Monteros. Chocante biografía política la del farmacéutico de Marratxí. ¿Qué acontece para que el ectoplasma de quien protagonizó el más descacharrante fiasco electoral de las derechas tal vez le dé susto de muerte a la presidenta nominal del Gobierno balear y del PP regional, Marga Prohens, dedicada esencialmente a trotar por el mundo con escaso orden y poco concierto? Pues que Vox la ha enredado con el asunto de la lengua catalana, siempre proclive a provocar inflamaciones varias; lo ha hecho, menuda carencia de cintura política, cuando estamos a un año de las elecciones en las que se dirimirá la continuidad de la señora Prohens en la presidencia de la Comunidad Autónoma balear; eso sí, acompañada de Vox, que reclamará cargos institucionales importantes. Los falangistas apuntan a ocupar la alcaldía de Palma; por descontado acompañar amigablemente a la señora Prohens desde la vicepresidencia del Ejecutivo regional, cargo para el que parece estar postulado Gabriel Le Senne, presidente actual del Parlamento balear en el que se sostiene porque así lo ha decidido la señora Prohens. Le Senne está pendiente de sentarse en el banquillo para ser juzgado por haber violentado desde la presidencia de la Cámara legislativa la propiedad ajena incluyendo el destrozo de la fotografía de Aurora Picornell. Recordémosles a los olvidadizos e informemos a los ignorantes quién era: joven embarazada, vejada, violada y asesinada por los golpistas en 1936.

Centremos la cuestión en la sombra del ectoplasma, que el pasado domingo vio cómo quedaba abarrotada la plaza de España (todos los medios cifran la asistencia en miles de personas, sin especificar cuántas son miles) en defensa del catalán sin que el llamado mal tiempo, la lluvia, constriñera la masiva presencia de manifestantes. El PP, urgido por Vox, sin pausa deteriora las leyes que protegen el catalán de Mallorca, o sea, el mallorquín; lo hace por el expeditivo sistema de restarle importancia con una norma aquí, una medida acullá y así progresivamente. La última, bajar notas para obtener determinadas titulaciones. Son exigencias de los falangistas, que aprietan al PP sin ahogarlo, porque lo que persiguen es exactamente lo que están obteniendo a la espera de que después de mayo de 2027 entren a saco desvelando sus caras ambiciones.

Ha transcurrido más de una década desde que cien mil personas tomaron Palma para decirle al PP de José Ramón Bauzá que al catalán no se lo menospreciaba. El resultado electoral posterior fue tan contundente que dejó a la derecha en fuera de juego durante dos legislaturas. Los tiempos son otros muy distintos, pero no deja de ser sonoro bocinazo la asistencia que el domingo se citó en la plaza de España. De miles de personas a cien mil hay muchísimo trecho. Además, las izquierdas están hechas unos zorros, desarrapadas, sin líderes reconocibles, tanto en el desvencijado PSOE como en la beatífica congregación de Més (antes PSM, antes del antes PSI) con Armengoles y reverendos obispos Apesteguias encelados en protagonizar monumental descalabro en las elecciones. Así y todo, los miles de manifestantes del domingo están presentes. No será por falta de mimbres que la izquierda no aproveche la oportunidad. La izquierda mallorquina sí es difuminado ectoplasma. Y va a ser que no está ni se la espera. ¿La materializará la defensa del catalán?