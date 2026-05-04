Oviedo tiene un Museo Arqueológico y Palma ni una sala de Prehistoria

En Oviedo se puede visitar el Museo Arqueológico de Asturias. De manera gratuita, aunque eso no es lo significativo. Lo importante es que existe, y está vivo, genera actividad cultural y orgullo de lo propio. El Museo en sí tiene una larga historia porque nació en el siglo XIX y solo dejó de funcionar durante breves años, hasta que en el 2011 se reinauguró. Es propiedad del Estado Español y está gestionado por el Gobierno autonómico.

Me paseé por todos sus pisos, tres, y me empapé de prehistoria, época romana y del prerrománico. También disfruté del claustro conservado del convento, ahora transformado en museo.

Pero no solo pude conocer los restos asturianos más ancestrales. Además, en la plaza más cercana, estaba el Museo de Bellas Artes, también gratuito, aunque eso es lo de menos. Compuesto por varios palacios adosados y una ampliación reciente, contiene obra pictórica y escultórica desde la Edad Media hasta el arte contemporáneo. Es propiedad de la Administración local y la autonómica.

Vamos a comparar con Palma. Desde el Ministerio de Cultura solo han invertido, en materia de museos, en el de Mallorca. Aquí pretendían un compendio de todo en uno, aunque la superficie sea mucho menor. Nada de museo arqueológico y las salas de prehistoria, cerradas a cal y canto, no han sido capaces de habilitarlas porque las cosas de la Administración central, cuando hay que invertir aquí, van más lentas que el caballo del malo.

Precisamente es noticia estos días que los estoicos Amics del Museu de Mallorca habían dirigido una carta a Madrid para introducir algo de presión con el objetivo de que se abrieran las citadas salas y poder exponer el pasado más remoto de la cultura de la isla: Prehistoria, Historia antigua e Islam. La contestación les ha dejado, según sus propias palabras, «estupefactos», según recoge Montse Terrasa en el Diario de Mallorca. Parece que hay para años y no se sabe cuántos. Tengan en cuenta que llevamos esperando desde el 2009, es decir 17 años.

Si comparamos con otras ciudades, quizás el agravio sea mayor. En Granada, hace poco, me sorprendió la cantidad de oferta museística añadida a la Alhambra y el Generalife, estos últimos gestionados por el Estado Español. Ah y sí, hay un museo arqueológico cuya historia se remonta, como el asturiano, al XIX, y fue traspasado por el Gobierno central a Andalucía en 1984.

No hay más remedio que sumarse a la insistencia de la Associació d’Amics del Museu de Mallorca y, agradeciendo el buen hacer de la directora, Maria Gràcia Salvà Picó, insistir en que no queremos seguir siendo el último mono. Queremos poder exponer dignamente nuestros testimonios antiguos. Y pedimos muy poco: reabrir nuestras salas YA. Y digo poco, porque nuestra riqueza arqueológica da para un museo nuevo y entero, bous de Costitx incluidos.

Alguien me podrá argumentar que al ser una comunidad de islas hay que repartir las inversiones y que hay en Ibiza y en Menorca equipamientos como el que reivindico para aquí. Pero ¿acaso en otras provincias andaluzas no hay grandes infraestructuras culturales sufragadas desde el Gobierno central? O en cualquier otra comunidad… La sensación, justificada con un análisis objetivo, es que, para el Ministerio, Mallorca no es prioritaria para invertir en cultura. Basta ver lo que se está tardando en continuar las obras paradas del Baluard del Príncep: años y años. Y la paciencia se acaba.

Granada y Oviedo, ciudades que he visitado recientemente, siguen en la carrera para ser declaradas Capital Europea de la Cultura 2031. Palma fue apeada, quizás por fallos o carencias de la candidatura, o quizás también por falta de músculo cultural que necesita inversiones cuantiosas a largo plazo por parte de todas las administraciones. También de la iniciativa privada. Habrá de analizarlo y remediarlo.