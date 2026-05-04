Opinión | Tribuna
Huialfàs, o quan les polítiques socials es converteixen en fets
Durant massa temps, les polítiques socials s’han mesurat per les paraules: discursos, promeses i bones intencions. Però la realitat de la gent gran, de les seves famílies i dels professionals que en tenen cura exigeix una altra cosa: places, centres dignes, recursos moderns i una administració capaç de respondre.
Per això, el projecte d’ampliació i millora de la residència Huialfàs de Sa Pobla té una importància que va molt més enllà d’una obra. És una manera d’entendre la política: no conformar-se amb dir que posa les persones al centre, sinó demostrar-ho amb decisions, inversió i gestió.
Huialfàs forma part de la vida de Sa Pobla. Moltes famílies coneixen què significa aquest centre. Una residència no és només un edifici ni un recurs assistencial més. És el lloc on moltes persones majors reben cures, companyia i seguretat en una etapa vulnerable, i també un suport essencial per a les famílies.
El nou projecte permet avançar cap a un model més humà i adaptat a les necessitats reals. No es tracta només d’ampliar places, sinó de millorar la qualitat dels espais: unitats de convivència, habitacions amb llum natural, zones comunes més amables i entorns que facilitin la calma i la vida quotidiana.
Perquè els espais també cuiden. Una residència ben pensada no substitueix la tasca dels professionals, però la facilita i la dignifica. I en un àmbit tan sensible, la dignitat s’ha de notar en cada detall.
Com a poblera, aquest projecte és especialment important. Sa Pobla hi guanya, però també el conjunt de Mallorca. Cada nova plaça pública i cada centre modernitzat contribueixen a reduir una necessitat real que afecta moltes famílies.
Això és possible gràcies a la col·laboració institucional. El Govern de les Illes Balears impulsa infraestructures i el Consell de Mallorca, a través de l’IMAS, n’assumeix la gestió i integració a la xarxa. Aquesta coordinació és clau perquè els projectes avancin.
El Pla d’Infraestructures Sociosanitàries 2026-2030 ho demostra: 18 infraestructures, 693 places i 82,4 milions d’euros al conjunt de l’arxipèlag. A Mallorca, 12 infraestructures, 553 places i 67,2 milions. Darrere cada xifra hi ha persones.
Alcúdia, Esporles o Sineu formen part d’aquesta mateixa línia: planificar, invertir i fer realitat els recursos. Perquè les polítiques socials no s’improvisen.
També hi ha una lectura clara: governar és prioritzar. Invertir en residències i recursos de proximitat és apostar per una Mallorca que cuida la seva gent gran i acompanya les famílies.
Des del Partit Popular sempre hem defensat institucions properes. Però la proximitat es demostra amb respostes. I Huialfàs n’és una: per Sa Pobla, per les famílies i per totes aquelles persones que volen envellir amb dignitat.
Encara queda camí per recórrer, però és important reconèixer els passos en la bona direcció. Huialfàs n’és un: un projecte útil, necessari i profundament humà.
La política social es mesura en fets. I a sa Pobla, amb Huialfàs, aquests fets ja són una realitat.
