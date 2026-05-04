El artista no es tu banco: Cuando los mercados se convierten en esquemas de financiación / Luana C.L.

Esta temporada, los grupos de artistas y artesanos de Mallorca están recibiendo una avalancha de convocatorias: mercados nocturnos, ferias temáticas, «experiencias mediterráneas». A primera vista, todas prometen visibilidad, comunidad y oportunidades de venta. Sin embargo, muchas comparten una misma estructura económica: el artista paga primero, trabaja después y asume en solitario el riesgo de recuperar su inversión.

No hablamos aquí de cuotas razonables destinadas a cubrir infraestructuras reales. Hablamos de un modelo más específico: aquel en el que el organizador no inmoviliza capital suficiente antes de cobrar, y traslada al participante tanto los costes como la incertidumbre del resultado. En términos económicos, se trata de una financiación inversa: el proveedor —el artista— termina financiando al intermediario —el organizador—.

El lenguaje utilizado para describir estos formatos ha evolucionado. Se habla de «inversión en experiencia», de «proyectos con identidad», de «referentes culturales». Son expresiones legítimas en sí mismas, pero a menudo sustituyen preguntas más concretas: ¿qué parte del coste se traduce en mejoras directas para el artista? ¿Qué infraestructuras están garantizadas? ¿Qué volumen de público es verificable, no solo proyectado?

Cuando las cuotas de participación financian principalmente acciones de promoción, desarrollo de marca o posicionamiento futuro del evento, el equilibrio se vuelve difuso. Esas inversiones pueden ser razonables desde el punto de vista empresarial, pero no deberían recaer exclusivamente en quienes, además, aportan el contenido esencial del mercado: su trabajo.

Existen también modelos que se presentan como iniciativas «sin ánimo de lucro» o «colaborativas». En estos casos, conviene analizar con precisión el flujo económico. Si la aportación del artista se destina a financiar elementos externos —ambientación, dinamización o beneficios indirectos para terceros— sin mejorar sus propias condiciones de trabajo o capacidad de venta, el desequilibrio persiste, aunque el marco discursivo sea distinto.

El criterio clave no es el precio —20, 50 o 70 euros por jornada—, sino la estructura. Un modelo es equilibrado cuando el organizador asume una parte significativa del riesgo mediante inversión previa, cuando los costes son transparentes y cuando el valor generado repercute de forma proporcional en quienes participan. Cuando esto no ocurre, el sistema tiende hacia la extracción: uno de los actores financia, el otro capitaliza.

Afortunadamente, existen alternativas. Algunos ayuntamientos y entidades en Mallorca ya aplican modelos distintos: cubren infraestructuras básicas, remuneran encargos artísticos o reducen al mínimo las barreras de acceso para creadores locales. No es una cuestión de altruismo, sino de comprensión del valor económico y cultural que genera el sector creativo.

La Unió de Creadors de Mallorca nace precisamente para aportar herramientas de análisis en este contexto. No se trata de rechazar todos los formatos de pago, sino de establecer criterios claros: transparencia en los costes, inversión previa por parte de la organización y reparto razonable del riesgo. Sin estos elementos, es difícil hablar de oportunidad profesional en sentido estricto.

Mallorca aspira a consolidarse como un referente cultural mediterráneo. Para lograrlo, es necesario algo más que programación y estética: hace falta un marco que reconozca a los creadores como profesionales, no como financiadores involuntarios de proyectos ajenos.

El artista no es un banco. Es un agente económico y cultural que aporta valor. Y cualquier modelo que se construya sobre su trabajo debería empezar por reconocerlo.