Quatre dècades de normalització lingüística: balanç i perspectiva
L’any 1986 marcà un punt d’inflexió en la història contemporània de les Illes Balears amb l’aprovació de la Llei de Normalització Lingüística. Aquella norma nasqué en un context de recuperació democràtica i de voluntat de restituir drets que havien estat limitats durant dècades. La llengua pròpia, que havia romàs sovint confinada a l’àmbit privat, reclamava el seu lloc com a vehicle legítim de vida pública, institucional i cultural.
El concepte de «normalització» que inspirava la llei es fonamentava en una idea essencial: no es tractava d’imposar una llengua, sinó de garantir les condicions perquè aquesta pogués ser utilitzada amb plena naturalitat. Normalitzar volia dir restablir un equilibri, assegurar que qualsevol ciutadà pogués expressar-se, formar-se i relacionar-se en català sense obstacles ni excepcions. Aquesta concepció, avançada per al seu temps, continua essent avui un dels pilars del debat lingüístic.
Quaranta anys després, el balanç és sens dubte matisable, però globalment positiu. S’han produït avenços significatius en àmbits clau com l’educació, l’administració pública, els mitjans de comunicació i la producció cultural. El català ha guanyat presència i prestigi, i s’ha consolidat com a llengua d’ús habitual en molts espais on abans era marginal. Igualment, s’ha reforçat la consciència social sobre el seu valor com a patrimoni col·lectiu i com a eina de cohesió.
Aquest recorregut també ha anat acompanyat d’un desenvolupament progressiu de polítiques lingüístiques que han intentat adaptar-se a contextos canviants. La incorporació del català a l’ensenyament, la seva presència en l’àmbit institucional i l’impuls a la creació cultural han contribuït a generar un ecosistema més favorable al seu ús.
Però el progrés assolit conviu amb reptes de gran complexitat. La globalització, els fluxos migratoris i la transformació digital han alterat profundament els usos lingüístics. En alguns sectors, el català encara no assoleix nivells d’ús equiparables a la seva presència normativa, i persisteixen desigualtats que interpel·len les polítiques públiques. A més, esdevé fonamental que la llengua sigui percebuda com un espai d’acollida i no com un element de divisió, capaç d’integrar noves realitats socials sense renunciar a la seva funció cohesionadora.
Des d’una perspectiva sociolingüística, convé recordar que les llengües no es mantenen únicament a cop de decret. Com assenyalava el lingüista Joshua Fishman, «una llengua es manté viva quan és transmesa i usada en la vida quotidiana de la comunitat». La seva vitalitat depèn de la capacitat d’adaptar-se als nous contextos i de continuar essent útils en la vida quotidiana.
En aquest sentit, el català ha demostrat una notable capacitat de resiliència i adaptació. Ha sabut incorporar-se als nous entorns digitals i comunicatius, on es juguen avui bona part dels usos lingüístics del futur. Aquest recorregut evidencia que la normalització no és un estat assolit definitivament, sinó un procés continu que requereix revisió i compromís sostingut.
Celebrar quatre dècades de normalització lingüística implica, així, reconèixer el camí recorregut, però també assumir la necessitat de continuar avançant amb intel·ligència i sensibilitat. Només des d’aquest compromís sostingut es podrà assegurar que, en els anys vinents, el català continuï essent un element viu i central de la realitat social i cultural de les Illes Balears.
