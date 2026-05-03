El impacto de la caída del escudo del alquiler en Baleares

La no convalidación en el Congreso del escudo del alquiler ha abierto un escenario de gran incertidumbre jurídica, económica y social. En Baleares, el impacto es especialmente severo. Se estima que cerca de 40.000 hogares —más de 100.000 personas— podrían verse afectados directamente y encontrarse con propietarios que no quieren renovar o que piden una fuerte subida de la renta, incluso el doble, como se han denunciado casos en este frenesí especulativo que envuelve la vivienda. Fuera corsé, vuelve a operar el libre mercado. La izquierda acusa a la derecha de dejar desprotegidas a miles de familias por desmantelar con su mayoría parlamentaria -PP, Vox, Junts, UPN y la abstención del PNV- el mecanismo que permitía a los inquilinos extender hasta dos años los contratos que vencieran entre 2026 y 2027 y que topaba en el 2% el incremento de la renta. En un contexto altamente inflacionario, con escasa oferta, alta demanda y precios desorbitados, la derecha alega que este tipo de medidas, aunque sean temporales como es el caso, generan inseguridad jurídica y los propietarios acaban retirando pisos del mercado agravando la situación. Alineado con estas tesis, el Govern Prohens también reniega del intervencionismo promovido por el Ejecutivo de Sánchez y prefiere apostar por incentivos y políticas fiscales, cuyo alcance se ha demostrado hasta la fecha muy limitado en un territorio urgido, que destaca por ser uno de los más tensionados del país, sometido a una fuerte presión turística e inmobiliaria y con un amplio segmento de población en riesgo de exclusión residencial porque la progresión de sus nóminas va muy por debajo de la escalada de precios de la vivienda.

Detrás de las disquisiciones jurídicas y de los relatos políticos, hay personas que sufren las consecuencias. Las organizaciones sociales de las islas auguran un aluvión de «desahucios legales» de familias, jóvenes y pensionistas que no podrán pagar con sus ingresos las nuevas rentas, muchas por encima de los 1.500 euros. Está por ver qué pasará con los inquilinos que durante el escaso mes y medio de vigencia se acogieron a la prórroga forzosa, enviando el pertinente burofax a propietarios que ahora quieren recuperar esos pisos. Se ha generado un «escenario jurídico inexplorado», según el propio Gobierno, que se acabará dirimiendo en los colapsados tribunales de Justicia. Más allá del drama social por el impacto directo e inmediato de la derogación del real decreto ley, la crisis de la vivienda en Baleares evidencia un problema estructural que viene de lejos y se acelera. Empresas que no encuentran personal, trabajadores que rechazan empleos por no poder asumir el coste de residir en las islas o que se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos al alquiler, sin margen para otras cosas que les permita llevar una vida digna, como se denunció este 1 de Mayo. Este fenómeno no solo afecta al bienestar de los residentes, sino que se convierte en un factor limitante para la competitividad del archipiélago. Ante esta realidad, resulta imprescindible apelar a la responsabilidad de las distintas administraciones. Sin una acción conjunta, sostenible y eficiente, que combine actuaciones de choque para contener la situación con políticas de fondo, que anteponga el interés general y coopere con el sector privado, el problema de la vivienda no solo persistirá, sino que continuará agravándose, con consecuencias sociales y económicas cada vez más profundas.