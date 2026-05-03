Atascos, taxis y oferta ilegal, otra temporada sin respuesta

Es en esta época del año, cuando los que se desplazan en automóvil por las carreteras de Mallorca empiezan a hacerlo dentro de un enorme atasco, el mismo colapso de tráfico del año pasado y del anterior, cuando hay que preguntarse por el resultado de las políticas de movilidad y contención turística, que desgraciadamente todavía se mantienen más en los discursos que en las medidas concretas, salvo las reformas viarias. Sin ir más lejos, hace solo cinco días el Parlament tumbó una propuesta del PSOE para limitar la entrada de vehículos en Mallorca. Sin duda, porque el Govern y el Consell prefieren su propia limitación, aunque esta nunca llegue.

Es en esta época del año, cuando en las paradas de Palma aumentan las colas a cualquier hora del día para coger un taxi, para desesperación de residentes y turistas, cuando hay que preguntarse qué han hecho las autoridades municipales y autonómicas para revertir esta situación que concentra una gran mayoría de vehículos de servicio público en el aeropuerto y deja la ciudad desasistida. Y encontramos una modificación del nuevo reglamento del taxi que en realidad está dedicada casi en su totalidad a poner todas las trabas posibles e imaginables a los vehículos de VTC, pero sin ninguna obligación añadida para que el sector del taxi revierta ese desequilibrio estacional.

Es en esta época del año, cuando más prolifera la oferta turística ilegal y sus excesos, sobre todo en torno al alquiler turístico, cuando el Consell de Mallorca debería activar, como no lo ha hecho en tres años, su servicio de inspección para frenar de verdad esa lacra y sancionar a los que se saltan la ley. Pero no hay noticia de expedientes abiertos, ni tampoco de multas y ni mucho menos de cierres cautelares. Solo de retirada de anuncios de las grandes plataformas, lo que no elimina plazas, solo la difusión de las mismas en Airbnb y otros portales. El área de Turismo del Consell ha nombrado esta semana a un relaciones públicas para ocupar la dirección general del departamento, al que por supuesto deseamos éxitos en el cargo, aunque para revertir la situación quizá hubiera resultado más efectivo nombrar a un fiscal. Pues hasta el propio sector turístico reconoce que la lucha contra la oferta ilegal es la gran asignatura pendiente del departamento.