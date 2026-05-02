Más allá del desastre civil y político que supone el desvarío de la guerra contra Irán iniciada por Trump e instigada por Netanyahu, el mundo sufre sus repercusiones económicas. El miedo a descender en la escalera del bienestar acongoja a millones de personas. A Trump le preocupan otras cosas. Apenas unas horas más tarde de que Cole Thomas Allen tratara de cometer un magnicidio irrumpiendo en el salón del hotel Hilton, el presidente utilizó su red social para exigir la construcción inmediata de su gran, seguro y «hermoso» salón de baile en la Casa Blanca.

Ese salón se ha convertido en una insoportable piedra en el zapato para Trump. Él insiste en acelerar una edificación que ha provocado un tira y afloja entre su autoridad presidencial y una amalgama de críticos que ponen en duda los criterios arquitectónicos, históricos y políticos del proyecto. El exagerado volumen de la estructura compite con la propia Casa Blanca, la llamada Casa del Pueblo. Las obras están paralizadas por una demanda que interpuso la Fundación Nacional para la Preservación Histórica. Fiel a su estilo, Trump ha calificado a su presidenta como «una mujer que paseaba a su perro».

En su lúcido ensayo El retorn al bosc (Pòrtic, 2022), Fèlix Riera narra una anécdota fascinante de la historia. «El Palacio de Versalles se fue construyendo gracias al sufrimiento y el abandono de los súbditos por parte de la monarquía, el clero y la aristocracia. Un punto culminante de esta obra faraónica fue la realización de la galería/salón de los espejos». Un colosal espacio recubierto de 357 espejos de grandes dimensiones. Riera fabula sobre la impresión que debieron sentir los trabajadores explotados al verse reflejados por primera vez. Sus ropas andrajosas, sus rostros enfermos, agotados. En ese momento, «contemplaron su vida injusta y trágica» frente a la de los poderosos. En los espejos de Versalles, «captaron un instante de verdad». Un siglo más tarde, estallaría la Revolución Francesa. La historia puede ignorarse, pero siempre alecciona.