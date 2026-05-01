Día del Trabajo, mucho por celebrar, mucho por hacer

El día de hoy, 1 de mayo, no es una fecha más en el calendario. Es un día para reflexionar sobre aquello que nos cuesta y nos dignifica a la vez; aquello que es obligación y derecho, que nos sostiene a nosotros, a nuestra economía y a nuestro entorno: el trabajo.

En Balears podemos afirmar, con datos en la mano, que avanzamos en la buena dirección. Nuestra comunidad lidera la creación de empleo y podemos hablar de plena ocupación, incluso fuera de la temporada alta. Se demuestra así que la desestacionalización ya no es una aspiración, sino una realidad. A ello se suma una mejora sostenida de los salarios, por encima de la media nacional, fruto del esfuerzo compartido entre empresas y trabajadores. Si los salarios por convenio subieron en 2025 un 3,5% de media en España, en Balears lo hicieron un 5,6%. Los datos hablan.

El avance es especialmente significativo en sectores clave como la hostelería, donde trabajan más de 170.000 personas. De hecho, este mismo mes a los trabajadores de hoteles, bares, restaurantes y discotecas se les aplica una nueva subida salarial del 4%. Estas mejoras no son casualidad: son el resultado del diálogo, la responsabilidad y la madurez colectiva.

En esta línea, el Govern está impulsando un modelo basado en el empleo de calidad, que no solo genere oportunidades, sino que también garantice estabilidad y mejores condiciones laborales. Firmamos con los agentes sociales el Plan de Ocupación 2026-2028, orientado a fomentar un empleo más estable y mejor adaptado a las necesidades reales del tejido productivo, con especial atención a los colectivos más vulnerables y a los sectores estratégicos. Asimismo, hemos puesto en marcha el Plan para la Igualdad en el Ámbito Laboral, que refuerza la cohesión social y promueve entornos de trabajo más justos, inclusivos y equitativos.

Paralelamente, trabajamos para hacer efectiva la conciliación de la vida familiar y laboral. Fuimos pioneros en España con la aprobación de la primera Ley de Conciliación y hemos puesto en marcha ayudas como el Xec Cangur, que facilitan el día a día de muchas familias. Y en breve presentaremos el Plan de Conciliación, que permitirá seguir avanzando en este objetivo y consolidar un modelo laboral más equilibrado y sostenible.

Al mismo tiempo, impulsamos la formación de los trabajadores como herramienta clave para mejorar su empleabilidad, a través de iniciativas como el Cheque Formación, con el que ya hemos formado a más de 650 trabajadores vinculados a la construcción.

Pero sería un error caer en la autocomplacencia. Tenemos desafíos importantes. El acceso a la vivienda sigue siendo una de nuestras principales preocupaciones, y el contexto internacional actual añade incertidumbre a nuestra economía.

Con todo, si algo tenemos en Balears, es la hoja de ruta, la dirección correcta hacia la que dirigimos. Y la tenemos porque la hemos trabajado y acordado en el Pacto por la Sostenibilidad, en el que consensuamos medidas tan importantes como la prolongación y estabilidad de la contratación, así como el avance hacia un modelo laboral inclusivo donde la reducción de la siniestralidad es un objetivo claro.

Porque el trabajo es dignidad y es calidad de vida. Es una manera de entender nuestra tierra y de cuidarla. Este es nuestro compromiso y a él nos debemos. Por él trabajamos. Gracias a todos por participar y aportar al mismo. Seguimos avanzando, porque es cosa de todos.

Feliz Día del Trabajo.