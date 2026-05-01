El Primero de Mayo en Balears vuelve a las calles con un lema que condensa tres de las tensiones más profundas de nuestro tiempo: «Derechos, no trincheras: salario, vivienda, democracia». No es una consigna casual ni retórica. Es, en realidad, un diagnóstico.

En un archipiélago donde el turismo marca el pulso económico, hablar de salario es hablar de dignidad. Balears encabeza desde hace años el encarecimiento del coste de vida en España, mientras muchas personas trabajadoras, especialmente en hostelería, comercio y servicios, encadenan meses de salario y meses de prestaciones, o sueldos que apenas permiten llegar a fin de mes. La paradoja es evidente: una de las economías más dinámicas del país convive con una creciente precariedad laboral. El éxito macroeconómico no está permeando hacia abajo.

Pero si hay una palabra que resuena con fuerza este Primero de Mayo es «vivienda». En Balears, el acceso a un hogar se ha convertido en una carrera imposible para miles de residentes. El auge del alquiler turístico, la especulación inmobiliaria y la presión de la demanda internacional han tensionado el mercado hasta límites insostenibles. No se trata solo de precios altos: se trata de expulsión. Jóvenes que no pueden emanciparse, trabajadores que deben compartir piso en condiciones indignas, familias que ven cómo su barrio deja de pertenecerles. La vivienda ha dejado de ser un derecho efectivo para convertirse en un privilegio.

Y en este contexto aparece el tercer pilar del lema: democracia. No como concepto abstracto, sino como práctica cotidiana. Cuando amplias capas de la población sienten que no pueden acceder a condiciones básicas de vida —trabajo digno y vivienda—, la confianza en las instituciones se resiente. La democracia no se debilita solo por grandes crisis políticas, sino también por la acumulación de frustraciones materiales. La desigualdad sostenida erosiona el contrato social.

Frente a esto, el lema introduce una contraposición clara: derechos frente a trincheras. Es una advertencia contra la polarización estéril que convierte problemas complejos en batallas identitarias. Mientras el debate público se fragmenta en bloques enfrentados, cuestiones estructurales como el modelo productivo, la regulación del mercado inmobiliario o la calidad del empleo quedan relegadas o simplificadas. Las trincheras dividen; los derechos articulan.

Pero el ‘no’ a las trincheras es también un llamamiento a la paz, un ‘no’ a la guerra alto y claro, en un mundo que intentan construir por bloques de influencia, rompiendo con los espacios multilaterales hacen falta voces que apuesten por la colaboración y la cooperación, y es ahí donde el sindicalismo de clase cobra más sentido que nunca.

El Primero de Mayo, por tanto, no es solo una cita simbólica del movimiento sindical. Es un termómetro. En Balears, mide hasta qué punto la prosperidad aparente es compatible con la justicia social real. Y este año, el mensaje parece claro: no basta con crecer, hay que repartir; no basta con atraer inversión, hay que proteger a quienes sostienen el sistema; no basta con hablar de democracia, hay que garantizar las condiciones materiales que la hacen posible.

Porque sin salarios dignos, sin acceso a la vivienda y sin cohesión social, las trincheras no son una metáfora: acaban siendo una realidad.