Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Prórroga de alquileres BalearesCaso Miguel RoldánEnsayo eclipse SolarViolencia de género en un vueloAlerta incendios forestalesAtlético Baleares: Ingo Volckmann1 mayo: comercios abiertos
instagramlinkedin

Opinión | El trasluz

Juan José Millás

Juan José Millás

Cortezas innecesarias

El sistema ha crecido tanto que ha terminado por confundirse con la realidad

Un hombre entra a una oficina de empleo.

Un hombre entra a una oficina de empleo. / Archivo

Meta y las demás empresas tecnológicas (y no tecnológicas, para decirlo todo) despiden gente con la eficacia con la que los sacapuntas generan virutas. De niño me fascinaba ese momento en el que el afilalápices producía una espiral de piel de madera. Me interesaba, más que la mina, esa especie de escama frágil con forma de bucle. La viruta olía a madera, sabía a madera, evocaba la existencia del bosque de los cuentos. La mina, que parecía venir de las profundidades de la tierra, no era nada sin ella. Me llaman la atención las máquinas productoras de virutas. La sierra eléctrica, pongamos por caso, o la lima, incluso la de las uñas. Las virutas, antiguamente, iban a la basura. Hoy se aprovechan para hacer pellets, abonos, puertas de aglomerado, qué sé yo. Nos preocupa reciclar lo que se pierde. Pero ¿qué hacemos con las virutas de la humanidad? ¿Qué hacemos con la gente que es expulsada a los márgenes del sistema por esas oficinas de recursos humanos que tratan a los hombres (y a las mujeres, puto genérico con discapacidad) como residuos de la actividad económica?

¿En qué momento se empezó a mirar a los despedidos como sobras? ¿Desde cuándo se actúa con ellos como las cintas transportadoras con esos productos defectuosos que caen por una trampilla sin que se detenga la cadena y sin qué sepamos a dónde han ido parar? Lo inquietante es la naturalidad con la que asistimos al proceso. Leemos que miles de personas pierden su empleo del mismo modo que consultamos la previsión del tiempo: con una mezcla de curiosidad y distancia. Mañana lloverá, pasado mañana despedirán a otros diez mil. Nos hemos acostumbrado a que la intemperie, en lugar de la excepción, se haya convertido en la norma.

Sin embargo, basta una alteración mínima para que el mecanismo se vuelva visible, porque un día el que cae por la trampilla eres tú o tu padre o tu cuñada. Entonces descubres que ya ni siquiera hay margen: no hay un lugar al que ir cuando uno es arrojado fuera del texto. Porque el texto lo ocupa todo. El sistema ha crecido tanto que ha terminado por confundirse con la realidad. Quizá por eso algunos multimillonarios sueñan con Marte. No porque quieran conquistar otro planeta, sino porque intuyen que este (tal es el tamaño de su voracidad) empieza a quedárseles pequeño.

TEMAS

  • Juan José Millás
  • despidos
  • empleo
  1. Ingo Volckmann: 'Necesito gente que me ayude porque yo solo no puedo gastar dos millones cada temporada
  2. Costitx en flor 2026: fechas, horarios, aparcamientos y programa de la feria dedicada a las flores
  3. Multa de 200 euros por entrar con el coche en estas calles de Mallorca: la nueva zona restringida que ya vigilan las cámaras
  4. El mejor lugar de Mallorca para ver el eclipse total de Sol de agosto: esta es la zona donde mejor se disfrutará
  5. Todas las claves de la simulación del eclipse solar en Mallorca: horarios y ubicaciones para este miércoles y jueves
  6. Un camión pierde miles de botellas de agua en la carretera entre Artà y Son Servera
  7. El Govern investiga ahora por qué la promotora de es Jonquet comercializa 57 viviendas pese a que solo tiene autorizadas 53
  8. Una adolescente revela en su colegio que su padre lleva tres años violándola en Manacor

Cortezas innecesarias

Cortezas innecesarias

Muere el científico Craig Venter, 'padre' del genoma humano y Premio Príncipe de Asturias en 2001

Muere el científico Craig Venter, 'padre' del genoma humano y Premio Príncipe de Asturias en 2001

El juez envía a prisión a un miembro de los Trinitarios detenido por trafico de drogas, tenencia ilíctia de armas y organización criminal.stolas por tráfico de drogas

El juez envía a prisión a un miembro de los Trinitarios detenido por trafico de drogas, tenencia ilíctia de armas y organización criminal.stolas por tráfico de drogas

Una IA detecta cambios invisibles que anticipan el cáncer de páncreas hasta 475 días antes

Una IA detecta cambios invisibles que anticipan el cáncer de páncreas hasta 475 días antes

Nextil culmina su reestructuración y se prepara para un futuro prometedor

Nextil culmina su reestructuración y se prepara para un futuro prometedor

EA Sports FC 26 llega a PlayStation Plus en mayo junto a Wuchang Fallen Feathers y Nine Sols

EA Sports FC 26 llega a PlayStation Plus en mayo junto a Wuchang Fallen Feathers y Nine Sols

Al menos ocho mineros sepultados en el derrumbe de una mina en el Lejano Oriente de Rusia

Al menos ocho mineros sepultados en el derrumbe de una mina en el Lejano Oriente de Rusia
Tracking Pixel Contents