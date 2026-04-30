Amabilidad

Hojeando el periódico The New York Times, magnífico diario, leí una noticia referida al último maratón celebrado en Boston, información que no pude evitar me produjera cierta emoción. Lo más destacado sobre la carrera del 20 de abril ha sido que un corredor llamado Ajay Haridesse se desplomó a trescientos metros de la meta debido al agotador esfuerzo realizado. Esto ocurre con alguna frecuencia a corredores; en estas duras competiciones, debido al sobreesfuerzo, se trata de una carrera de 42 kilómetros. Esto por sí solo no sería noticia, pues entre 30.000 participantes es normal que alguno sufra alguna indisposición, el empeño es considerable. Lo que sí ha sido noticia es que otros dos corredores que participaban y competían en la misma prueba, que sale y regresa a Horkinton Street, Aron Beggs, irlandés y Robinson de Oliveira, brasileño, y que tenían la pretensión de ganar o por lo menos de marcar un buen registro personal, decidieron parar y dedicar tiempo para auxiliar a Ajay que se encontraba tendido en el suelo. Ambos atletas, que ni siquiera conocían a Ajay, compañero que se encontraba desfallecido, le levantaron y cogiéndole por los hombros avanzaron los tres juntos, abrazados los escasos metros que faltaban para llegar al final de la competición. Aron y Robinson tampoco se conocían entre ellos, pero ambos de forma espontánea renunciaron a la posibilidad de obtener un buen resultado con el fin de no dejar a un compañero caído, en el suelo y solo.

Un periodista que observaba la etapa final de la maratón se dio cuenta de lo que sucedía, se acercó a Begss y le preguntó el porqué de este gesto que tanto le había impresionado y que le había supuesto perder la posibilidad de obtener un buen resultado. Aron Beggs le contestó: «He decidido ayudarle porque es lo correcto, es más, es bueno ser amable». Amable, palabra cuyo origen etimológico lo encontramos en el latín, ‘amabilis’, compuesto de dos vocablos, ‘amare’ (amar) y ‘bilis’ (que puede ser), es decir: digno de ser amado, Aron y Robinson fueron dignos de ser amados. En mi opinión, como aficionado a la práctica deportiva, creo que tanto Aron Beggs como Robinson de Oliveira han mostrado la mejor cara del deporte, cuyos valores supuestos son la generosidad, solidaridad, juego limpio, perseverancia y resiliencia. Tal vez nos equivocamos cuando pensamos que hoy, con tanto egoísmo, insolidaridad, exigencia de triunfo, está todo perdido. Viendo esta escena de Boston, podemos comprobar que por lo menos en el deporte queda aún bondad, altruismo y desprendimiento.

En el año 420 a.C., Filípides en Grecia corrió desde Maratón hasta Atenas, cuarenta y dos kilómetros y ciento noventa y cinco metros, para anunciar a sus conciudadanos que el ejército griego había vencido a las fuerzas persas. Se esforzó para dar una buena noticia, en ser amable y alegrar a su pueblo. Filípides murió por el esfuerzo realizado y, desde entonces, esta competición lleva el nombre de su ciudad. Filípides entonces, como hoy Aron Beggs y Robinson, nos muestran que es posible ser fuertes, perseverantes, buenos, solidarios y lo que es más fácil, ser amables con los demás, como dijo Beggs. Por cierto, alguien dijo en una ocasión, supongo que en broma, que «correr es de cobardes». Yo creo que es de valientes.