Seguir en la huelga: dignidad profesional y futuro de la sanidad pública

Tras más de dos semanas de huelga, y con una nueva convocatoria de cuatro días, muchos se preguntarán por qué los médicos mantienen el pulso. La respuesta no es simple, pero sí clara: porque lo que está en juego no es solo un marco laboral, sino el reconocimiento real de una profesión que sostiene uno de los pilares esenciales del estado del bienestar.

La negociación del Estatuto Marco ha evidenciado una desconexión preocupante entre la realidad del ejercicio médico y el diseño normativo que pretende regularlo. Los médicos no son un colectivo más dentro de la Administración: su formación prolongada, nivel de responsabilidad, exigente toma de decisiones críticas y la carga emocional inherente a su trabajo configuran una singularidad que no puede diluirse en un modelo homogéneo.

Sin embargo, el texto que se plantea ignora esta especificidad. No reconoce adecuadamente las particularidades de la jornada, la disponibilidad permanente, las guardias, la responsabilidad clínica ni el desgaste acumulado. Tampoco afronta cuestiones clave como la fidelización del talento, la conciliación o la mejora de unas condiciones que llevan años tensionadas. Por eso la huelga no es un fin en sí mismo, sino un instrumento legítimo para exigir algo básico: un Estatuto Propio que respete la realidad de la profesión médica. No se trata de privilegios, sino de justicia y eficacia. Porque cuando no se cuida a quienes cuidan, el sistema entero se resiente.

Mantener una huelga nunca es fácil. Supone esfuerzo personal, económico y emocional. Supone también una carga moral, porque los médicos tienen un fuerte compromiso con sus pacientes. Precisamente por eso, la continuidad del paro tiene aún más valor: porque nace de la convicción de que mejorar las condiciones de los facultativos es también mejorar la calidad asistencial.

Cada día de huelga es un mensaje claro: la sanidad pública necesita cambios reales, no ajustes superficiales. Necesita reconocer que la profesión médica requiere un marco propio, adaptado a su responsabilidad y a su complejidad. Y necesita hacerlo ahora, antes de que el desgaste siga empujando a más profesionales fuera del sistema. En este momento, la unidad es clave. La fuerza de la movilización reside en la constancia y en la participación. Cada médico que mantiene el compromiso con la huelga está contribuyendo a una reivindicación colectiva que trasciende lo individual. Está defendiendo su dignidad profesional, pero también el futuro de la sanidad pública.

Es comprensible el cansancio, las dudas o la presión del día a día. Pero también es importante recordar por qué empezó esta movilización: por un reconocimiento que sigue sin llegar, por unas condiciones que necesitan modificarse y por la voluntad de construir un sistema más justo y sostenible.

Esta semana no es una repetición, es una continuidad. Una oportunidad más para demostrar que la profesión médica no está dispuesta a aceptar soluciones insuficientes. Hay líneas que no se pueden cruzar y la calidad asistencial pasa, necesariamente, por el respeto a quienes la hacen posible. Seguir en la huelga es, en el fondo, un acto de responsabilidad. Defender un Estatuto Propio no es mirar solo al presente, sino también al futuro de la profesión y al de los pacientes que dependen de ella.

El día después de que todos los sindicatos médicos y la Asociación Española de Médicos Internos Residentes exigiéramos la dimisión o cese de la ministra, saltó la noticia de que va a abandonar el ministerio para optar a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Se va la peor ministra de Sanidad —para más inri, médica— que ha tenido la sanidad española, y mira que los anteriores batieron récords de mediocridad e incompetencia. Reconozcámoslo, llevamos 16 días de huelga. Y sí, estamos cansados. Pero que nadie confunda cansancio con debilidad ni rendición, sino con implicación. La ministra tiene una estrategia clara: desgastarnos hasta que cedamos. No lo ha conseguido. En derrota transitoria pero nunca en doma.