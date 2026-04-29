Opinión | Tribuna
Quina és la «prioritat nacional»?
Vull posar l’atenció en perquè el Partit Popular està en el fons encantat amb aquest debat
Sento decebre el lector però l’objectiu d’aquest article no es donar voltes a l’ocurrència de la «prioritat nacional» i els anys de residència legal que entre PP i Vox han posat en el debat, si bé també els hi dic que me sembla una proposta miserable i discriminatòria, perquè no hi ha persones de primera i de segona, i ho demostra el fet que s’han quedat sols front les entitats socials, sindicats, empresaris i fins i tot l’Església.
En realitat vull posar l’atenció en perquè el Partit Popular està en el fons encantat amb aquest debat i per què l’allargarà tot el que pugui.
I és que estam davant una nova maniobra de distracció del debat públic, on el Partit Popular vol amagar la seva falta de solucions, tant al Govern con als Consells, als principals problemes que afecten la ciutadania d’aquestes illes.
Algú creu que ampliar els anys de residència per rebre ajudes resoldrà els vertaders problemes de la gent, com ara el dramàtic accés a l’habitatge, la saturació turística, els embossos a les carreteres o el col·lapse de la sanitat pública? Més aviat la «prioritat» del Partit Popular és tapar que ja acabant la legislatura no s’han atrevit a formular-ne cap solució. I en aquesta maniobra de distracció estan capficats.
Aquesta estratègia de distracció ja la visquérem l’estiu de 2025, on per tapar la desbordant saturació turística el Govern no deixava de crear polèmica amb els menors que havia d’enviar el Govern d’Espanya (tot plegat dos menors, quan el número de turistes en aquesta legislatura ha augmentat en 1’2 milions). Se’n parla ara d’això? Clar que no.
El PP vol polemitzar traslladant la idea que cal prioritzar la gent d’aquí i que cal establir categories en funció dels anys de residència. Però realment ajuda aquest Govern a algú?. Vegem alguns exemples dels principals temes:
1. La gent d’aquí no troba casa per viure. Govern i Consell en lloc de prioritzar l’habitatge residencial i lluitar contra el lloguer il·legal, permeten que es donin més llicències turístiques (2.000 places només a Mallorca els darrers mesos) per llogar-les a turistes, els quals recordem que no tenen ni un dia de residència legal. És la gent d’aquí una prioritat per al PP?
2. El preu dels lloguers no deixa de créixer i son els majors d’Espanya. Què fa el Govern per la gent d’aquí? Idò la seva principal mesura per afavorir l’accés al lloguer és destinar a ajudes 2,5 milions de fons propis, tot això quan els ingressos del Govern han augmentat aquesta legislatura en 600 milions d’euros. És aquesta una mostra de la preocupació del Govern per la gent d’aquí?
3. El PP va prometre eliminar els embossos. Però mentre les carreteres no deixen d’estar cada dia més col·lapsades , resulta que el PP vota al Parlament en contra de limitar l’entrada dels cotxes dels no residents (aquells sense cap dia de residència legal) a Mallorca i a Menorca. On és la coherència?
4. Mentre les llistes d’espera es disparen i les urgències es col·lapsen per la nefasta gestió sanitària del Govern, ens assabentam que en 2025 el Govern no ha invertit 515 dels 1.375 milions que tenien pressupostats per a inversions en infraestructures públiques, molts d’ells en sanitat. De qui és culpa el col·lapse?
Tot plegat resulta evident que els Governs Prohens i Galmés no tenen entre les seves «prioritats» resoldre els vertaders problemes de cap dels residents de Balears. Aquesta legislatura és una mostra que entre el negoci i la gent el Partit Popular tria sempre el «patriotisme» dels negocis. Ho hem vist en els temes turístics, d’habitatge, de mobilitat i un llarg etcètera. I ara hi ha afegit una nova «prioritat»: discriminar entre la gent i realitzar una maniobra de distracció perquè la gent no es demani perquè no es resolen tots els seus problemes urgents.
