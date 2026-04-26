El armario sobre hielo

Estás en la pista y lo primero que aprendes no es a patinar, sino a no desentonar. No es solo un deporte lo que se juega ahí, sino una forma de vida donde equivocarse de gesto puede costar más que perder un partido. El entrenador habla de «sacrificio», el capitán de «familia», el patrocinador de «valores». Y tú, mientras tanto, calculas. Si te pones esa cinta de colores en el stick, ¿te vuelves una distracción? Si te ríes demasiado suave, si la mirada se detiene un segundo más de la cuenta… ¿se nota?, ¿se murmura?, ¿el hielo cruje bajo tus pies?

En el deporte hipermasculinizado, el cuerpo no es solo músculo: es mensaje. No basta con rendir. Hay que rendir como hombre, en el sentido estrecho y rentable del término. Y rentable significa sin preguntas incómodas.

Más que rivales se ha presentado como una victoria de visibilidad queer en un territorio hostil, el hockey de élite profesional: rivalidad, testosterona, cámaras. Y lo es, en parte. Una historia de amor entre dos jugadores en una liga diseñada para que el deseo entre hombres sea un secreto o, como mucho, un rumor, nunca un hecho.

Pero la cuestión no está en el «qué bonito que existan». El punto está en lo que se ve cuando miras la serie con atención: la masculinidad patriarcal no necesita golpear para imponerse; le basta con activar la autocensura. La violencia más eficaz es la que se convierte en disciplina propia: tu propio silencio como prueba de profesionalidad, tu miedo como prudencia, tu autocontrol como estrategia.

Más que la trama, el verdadero protagonista de la serie es el régimen de prestigio que gobierna el vestuario: una economía afectiva donde el respeto se compra con dureza, y la dureza se demuestra evitando todo lo que huela a debilidad, feminidad o mariconería. El armario funciona como un uniforme invisible.

¿Y qué produce ese ecosistema? Hombres que aprenden que sentir es peligroso y que pedir permiso es perder estatus. Produce, también, un mercado que capitaliza la transgresión en pantalla mientras mantiene la obediencia fuera de ella. Porque la industria puede aplaudir una ficción queer mientras mantiene intacta la maquinaria que la vuelve excepcional.

Basta observar los gestos institucionales. La National Hockey League (NHL) llegó a emitir directrices para prohibir el uso de cinta adhesiva con los colores del arcoíris en celebraciones temáticas como el Orgullo, tratando el símbolo como un problema de orden y una distracción a gestionar. Y cuando la inclusión entra en el lenguaje corporativo suele hacerlo con una condición tácita: que no toque la jerarquía del vestuario, que no incomode a quien confunde su identidad con su autoridad.

Hay un concepto clásico que aquí sigue siendo útil: masculinidad hegemónica, ese modelo que organiza la jerarquía y reparte premios: quién manda, quién es respetado, quién encaja.

En ese marco, el armario funciona como mecanismo silencioso de control: no hace falta prohibir nada cuando todos saben hasta dónde pueden mostrarse. Por eso importa tanto un dato frío: se sigue repitiendo que la NHL no tiene jugadores abiertamente gays. Salir del armario sigue tratándose como un riesgo laboral, más que como un derecho humano básico. En el debate público alrededor de la serie, incluso Brock McGillis (referente por haber dado el paso en el hockey profesional) señalaba algo incómodo: una serie puede conmover al público y, aun así, dejar intacta la cultura de los hockey bros que regula el termostato emocional del vestuario.

A eso se suma que la representación mainstream suele venir con plantilla corporal: musculado, joven, deseable, adinerado. No es casual. Es el peaje que paga lo queer para que el capitalismo lo tolere sin poner en cuestión su propia estética de poder. Y, mientras discutimos si «hay suficientes personajes», informes como los de GLAAD recuerdan que la presencia LGBTIQ en televisión sigue siendo limitada y frágil: sube, baja, desaparece con las cancelaciones.

¿Qué exige todo esto? A las instituciones deportivas: reglas claras contra la discriminación con mecanismos reales (denuncias protegidas, sanciones efectivas, acompañamiento psicológico, protocolos de vestuario que no dependan del «buen rollo» del capitán). Menos marketing de diversidad; más estructura de cuidado.

A la industria cultural: dejar de vender el armario como erotismo inevitable. Necesitamos historias donde lo queer no esté condenado a la clandestinidad como destino, y donde los cuerpos no normativos, la alegría y la vejez tengan derecho a existir sin pedir perdón.

Y a los hombres (sí, a vosotros cuando entráis al vestuario simbólico del trabajo, del bar, del grupo de WhatsApp): dejad de actuar como cómplices. La masculinidad patriarcal comienza a desmontarse cuando renunciamos a los dividendos del silencio; cuando ya no reímos el chiste que regula la frontera; cuando no convertimos la vulnerabilidad ajena en moneda para afirmarnos.

La pregunta no es si Más que rivales anota un tanto para la representación del colectivo. La pregunta es si vamos a seguir aceptando que el armario sea parte del contrato social. Y si la respuesta es no, ¿qué vamos a romper primero: el tabú o la institución que vive de él?