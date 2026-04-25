Opinión
Un león sin miedo
Estoy convencido que los cristianos se han sentido más ofendidos por aquella estampa grotesca de Trump oficiando de Mesías en una imagen artificial parecida a la de esos opúsculos de los Testigos de Jehová que por el Jesús crucificado que fue descendido con violencia de la cruz y destrozado por la furia de un soldado israelí en el Líbano. Eso sí, la acción bélica contra el crucifijo ha merecido el rechazo unánime del Gobierno de Israel, con Netanyahu al frente, que ha prometido una «dura acción disciplinaria» y que ha expresado «el rechazo por el incidente y por cualquier pesar que haya causado en los creyentes de todo el mundo». Los cristianos no creo que se hayan sentido ofendidos por el ataque a un símbolo; más bien se ofenden por los asesinatos reales perpetrados por soldados y colonos, por las víctimas inocentes de la invasión del Líbano y Gaza, por las violaciones reiteradas de los derechos humanos en Cisjordania, por la continuada y ferviente política de aniquilamiento de la población, del país, por el genocidio infame. Esto es lo que quiero pensar y me atrevería a decir que es lo que piensa también el Santo Padre, porque cuando dice que «Dios no está al lado de quien tira bombas» afirma, al mismo tiempo, que la moral cristiana no puede admitir la existencia de una guerra contraria al mensaje del Evangelio.
Trump quizá tenga razón en algo: «Si yo no estuviera en la Casa Blanca, él no estaría en el Vaticano». Se habló mucho, en su día: la intuición de los cardenales derivó en un Papa estadounidense como contrapeso ético y diplomático a la deriva autoritaria de Trump. Después de casi un año de pontificado discreto, menos mediático que Bergoglio, menos «franciscano», Prevost ha enseñado las garras de la dignidad frente a quien querría que «se centrara en ser un gran Papa» (es decir, en ser «su» Papa), a quien se atreve a cuestionar, como ha hecho el converso J.D. Vance, sus reflexiones teológicas. León XIV no teme a los exabruptos ni a los cromos esperpénticos, ni a las amenazas. Puede que sí, quizás el Espíritu Santo, hace casi un año, acertó en la elección.
Suscríbete para seguir leyendo
- Autoclick: una estafa internacional de 20 millones de euros cometida desde Mallorca
- Una serpiente sorprende a un grupo de excursionistas en Kayak en Mallorca
- Unas 200 familias se reúnen con la dirección del CEIP Son Pisà tras faltar 4 de cada 10 alumnos por la reincorporación de Miquel Roldán
- Invasión de pavos reales en un centro educativo de Palma: 'Nadie lo soluciona y hay excrementos en las zonas de uso de Infantil
- Iberia nos ha dejado tirados', denuncia el grupo del Imserso de 49 leoneses que ha sufrido una demora de ocho horas en el aeropuerto de Palma y tardará 16 en volver a casa
- El profesor detenido por tocamientos a una alumna en Artà: 'La abracé para tranquilizarla, sin ninguna intención sexual
- El Opus Dei pugna en la Audiencia de Palma por una herencia por la que dos hermanas están acusadas de estafa
- Calvià se da de baja del Fons Mallorquí de Solidaritat, entidad sin ánimo de lucro que se dedica a la cooperación internacional