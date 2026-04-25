Lo que se cierne

L’Empordà es el país más democrático del mundo decían. Todo el mundo va tirando y nadie manda. Eso puede estar bien, pero… ¿nadie? Probablemente la Tramuntana. «Val més quatre dies de tramuntana que un dia de garbí. El garbí, a l’Empordanet, és horrible» (J. Pla). Sí, garbí y llebeig son lo mismo, suroeste, pero en Mallorca es mucho peor el xaloc que en muchos otros rincones también hace estragos. Pero todo esto era mucho antes, vivimos cambios realmente importantes y cuando los vientos mandan las cosas pueden desequilibrarse bastante, nos desregulamos.

Los nítidos cuadros de cielos electrizantes de S. Dalí hoy serían imposibles pues según los entendidos cada vez sopla menos la tramuntana o los vientos de norte en general y muchos más días al año los vientos del sur. Si en Mallorca el predominio del norte duraba poco hoy la cosa va empeorando notablemente. Desde Bunyola por ejemplo , desde cualquier montaña, las luces de la ciudad conforman un espectáculo nocturno de esparcidas y lambreantes brasas cuando el aire es transparente y sopla norte resaltando los más mínimos detalles. Si ya eran pocos días al año en contraste ahora cada vez más se acentúan los vientos calientes que abrasan los brotes tiernos, los nuevos injertos y todo lo que encuentran a su paso.

Un rato después del alba «quan amb dits de rosa es mostra l’aurora» aparece en el horizonte, en las primeras horas de luz, una raya oscura, un inconfundible segmento de vapor contaminante, una franja que es un absoluto marrón en todos los sentidos y que aparece puntual sobre la bahía de Palma desde ya hace años. Entre el parque automovilístico y el tránsito de cruceros esta desbordada decoración tóxica ocupa la vista sobre todo si bajas por la carretera de Sóller o desde cualquier punto elevado en los primeros instantes del día. Diversos profesionales ya han ido alertando durante años de esta deriva. Medidores de toxicidad ya han dado en las avenidas de Palma cifras que superan a ciudades mucho más grandes. Una parte de la comunidad científica lo ha ido advirtiendo y parece que las autoridades han mirado a otro lado.

Esta franja de humo con la entrada del embat se disipa pero muchísimas más veces hacia el interior y esparciéndose por toda la isla, solamente se deshace sobre las aguas cuando la tramuntana sopla impecable. La foto de ejemplo es bastante mala y tomada con el móvil minutos antes de bajar a la librería. Pues vean ustedes si en imagen tan mediocre resalta tan bien la que se nos viene encima atendiendo a la cruda realidad de gregarios fumadores. Así están las cosas. Aquí no mandan los gobernantes, también vamos tirando pero de qué manera como islas de una Monarquía bananera.