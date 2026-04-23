Bárcenas tira de la manta con retraso

Luis Bárcenas, también conocido como Luis Séfuerte, es un truhán y es un señor. Ha delinquido sin perder imagen ni crédito, posee una versatilidad ajena a Correa o Aldama, por no hablar del eslabón perdido del ‘caso Koldo’. El PP protegió a su tesorero hasta que tuvo que protegerse de su tesorero. Las trapacerías con falso sacerdote incluido que alinearon la venganza del Gobierno Rajoy se conocen como ‘caso Kitchen’, juicio en cartel durante meses.

Con su dominio de la escena sin necesidad de articular palabra, la víctima de Kitchen logró que España palpitara durante la pasada década al ritmo de «Bárcenas tirará de la manta». Nunca ocurrió. Las revelaciones fueron parciales, incompletas o filtradas por canales dudosos, por no hablar del descaro de preguntarse quién podría ser ‘M. Rajoy’ en una lista de altos cargos del PP perceptores de fondos en negro. Bárcenas ha tirado de la manta para señalar a su jefe con un retraso de años, pero el proceso de la Kitchen le ha concedido una plataforma solvente. De nuevo, la peor noticia para el PP no surge de unas evidencias que solo podrían ser menospreciadas desde la indigencia intelectual. El problema es que su tesorero por excelencia sigue siendo creíble, a pesar de un silencio de larga duración que no ha enmohecido su discurso.

Kitchen relata una supuesta actividad criminal bajo consignas religiosas, que transmutan los crímenes en pecados, más fáciles de lavar a domicilio o en la intimidad del confesionario. En este teatrillo, y pese al sambenito de la cárcel que cancela cualquier revelación, Bárcenas resulta más fiable que Rajoy. El político gallego ya fue descalificado como un testigo indigno de confianza por un tribunal de la Audiencia Nacional. La historia será inmisericorde con el penúltimo presidente del Gobierno, que ha pasado de umbrío a tenebroso. Por fortuna, vivió la época en que los jueces se detenían a las puertas de la Moncloa, hoy asaltan hasta a los familiares en primer grado del titular del Ejecutivo.