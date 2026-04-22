A la Moncloa se le atraganta María Corina Machado

El Gobierno se ha aferrado, como a un clavo ardiendo, a los gritos racistas proferidos el sábado por la tarde contra la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la Puerta del Sol de Madrid. Esos «¡Fuera la mona!» coreados por el cantante Carlos Baute que el régimen chavista no ha tardado en instrumentalizar a través de su embajada en España. De poco ha servido que la opositora María Corina Machado se desmarcara del insulto xenófobo —«Jamás escucharán de mi boca una expresión que descalifique a una persona por su religión, su género o su raza», dijo este lunes—, ni que algunos asistentes a la concentración sostengan que los cánticos fueron alentados por un grupo de personas que poco antes había intentado provocar un altercado derribando varias vallas.

La relación del Gobierno con la opositora, que en su periplo madrileño ha sido agasajada por Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, se ha reunido con Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, y ha sido presentada en una conferencia por Felipe González, es nula desde hace tiempo. Ahora hemos conocido, por ejemplo, que el rey Felipe VI tuvo que felicitarla por su Nobel de la Paz mediante una «carta privada», ante la negativa del Ejecutivo a hacerlo de forma oficial. El monarca, además, se reunió con ella durante su viaje a Chile para asistir a la toma de posesión del presidente José Antonio Kast.

También Machado se ha equivocado al pedir «elecciones impecables» en España, como si hubiera riesgo de lo contrario, y ha errado al rechazar la reunión con Pedro Sánchez que le había propuesto Exteriores, pasando por alto que España ha acogido a miles de venezolanos y ha dado amparo a líderes de la oposición como Leopoldo López o Edmundo González, considerado el ganador real de las últimas elecciones.

Que la animadversión entre el Gobierno y la disidente venezolana es recíproca no se le escapa a nadie, pero ni Machado puede dictar a los españoles qué gobierno deben elegir ni la Moncloa debe restarle legitimidad como líder opositora.