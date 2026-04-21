PP-Vox contra Cáritas

Teniendo en el recuerdo que ni tan siquiera la cruel dictadura franquista se atrevió a meterle mano, es llamativa la inquina que las derechas españolas sienten hacia Cáritas, a la que execran con no poca violencia verbal por estar al lado de los inmigrantes, incluidos los que se hallan en situación irregular. Ha sido la extrema derecha de Vox la que primero se ha alzado en su contra, seguida, con algún que otro remilgo, por el acomplejado PP, que en los asuntos de la inmigración, especialmente la de la morisma (así se denominó a los musulmanes en las Españas a partir del siglo VIII), siempre chupa rueda de la alegre muchachada falangista que acaudilla Santiago Abascal, que vive momento de presunto desfondamiento debido a que el desquiciado tarado que habita en la Casa Blanca de Washington le complica la vida en exceso.

No nos desviemos: en Extremadura, perdida en la inmensidad del éter, la señora María Guardiola, firma pacto infumable, despreciable, con Vox en el que se establece la cláusula racista de la preferencia de los españoles sobre los inmigrantes para recibir ayudas públicas; eso, de suyo, vulnera groseramente la ética cristiana, de la que dicen beber y defender tanto Vox como el PP, pero es que, además, se acuerda que las ONG que ayuden a los inmigrantes en situación irregular no recibirán subvenciones; ahí se entra en directa colisión con Cáritas. Lo han sentenciado dos de los falangistas más connotados de Vox: Figaredo y Quero. El PP ha entrado en su recurrente estado de contradicción tratando de decir que sí, pero no, pero todo lo contrario. Según acostumbra se ha hecho un lío en el que el inconsistente que lo preside, Núñez Feijóo, enreda todavía más al estar intelectualmente incapacitado para ofrecer argumentos dotados de imprescindible coherencia. Lo cierto es que María Guardiola será investida, salvo disgusto a deshoras, presidenta de Extremadura, porque ha pactado con Vox dejar sin ayudas públicas a Cáritas, entre otras obscenidades. Se entienden las reacciones del andaluz Moreno Bonilla, que se encomienda a todas las vírgenes del nutrido santoral de su tierra para no tener que vérselas después del 17 de mayo con Vox. Anticipo de lo que será, o puede llegar a ser, el Gobierno de España presidido por Feijóo con Abascal encaramado a poderosa vicepresidencia. Laudetur Iesus Christus.

Y a todo eso, tenemos a la presidenta nominal de la Comunidad Autónoma balear, que, cuando no está solazándose en uno de sus viajes, en los que aprender a bailar ritmos caribeños, entra con todo en la cuestión de la inmigración embistiendo al trapo que trastea Vox. Dice Marga Prohens que entre los inmigrantes los hay que no son «seres de luz». ¿Ha visto la presidenta balear del PP alguna vez en su vida a un ser de luz para saber que en el censo de inmigrantes hay personas, porque son personas mal que le pese, señora Prohens, que no lucen la condición de seres de luz? Pueden albergarse serias dudas al respecto, pero lo diáfano es que en la animadversión que en las derechas se profesa hacia la inmigración se tiene en la presidenta Prohens solícita discípula. Joder, echar mano de los seres de luz para vocear que la delincuencia campa a sus anchas entre los inmigrantes es lo que pregona Prohens, que más cobarde o taimada que Vox no lo enuncia a las bravas.

La regularización de inmigrantes está siendo entorpecida por las instituciones controladas por el PP, especialmente en los ayuntamientos, también en el de Palma. No hay que dar cuartel al nefando Gobierno presidido por Pedro Sánchez, convertido, se quiera o no reconocerlo, y por los dioses que no se reconocerá, en campeón de la política internacional. Trump lo ha propiciado. León XIV es poderoso escudo. Y el romano Pontífice hablará en junio en el Congreso de los Diputados. Habrá que observar a los diputados de Vox y a los católicos del PP cuando mencione, según cómo lo diga, a los inmigrantes.