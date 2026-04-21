Opinión
El espejismo del retroceso de Vox
España ha vivido en las últimas semanas una tentación comprensible: la de dar por amortizada a la extrema derecha. El retroceso de Vox en las encuestas y sus últimos resultados autonómicos -sin alcanzar el 20% de los votos en Castilla y León- alimentan una sensación de cambio de ciclo que se ha visto reforzada por la derrota de Viktor Orbán en Hungría. Sería, sin duda, una buena noticia. Pero conviene no precipitarse.
Porque los datos cuentan una historia menos tranquilizadora. En Castilla y León, el resultado de Vox fue más ajustado de lo que el relato triunfalista quiere admitir y el partido se quedó a pocos votos de alterar el reparto de escaños. Además, los de Abascal siguen teniendo capacidad de condicionar la agenda. Así lo demuestra el pacto para investir a María Guardiola presidenta de Extremadura, que introduce criterios de prioridad nacionalidad en ayudas y vivienda.
Algo similar ocurre en Hungría. La salida de Orbán marca un punto de inflexión tras años de deriva autoritaria. Pero su sustituto, Péter Magyar, aunque proyecte una imagen más renovada y moderada, no ha surgido de la nada. Como reconoce una participante en la cumbre progresista de Barcelona, Magyar procede del mismo ecosistema político, comparte parte de los marcos de Orbán y conecta con un electorado que sigue ahí. Sería ingenuo pensar que un relevo personal es suficiente para cambiarlo todo.
Nada de esto niega que haya señales de contención. Las hay, y son relevantes. Indican que, con movilización, alternativas creíbles y liderazgo político, el avance de la extrema derecha puede frenarse. El riesgo ahora es la complacencia. Las condiciones que han alimentado su crecimiento -desafección, desigualdad, inseguridad cultural- persisten.
Por eso, más que celebrar un supuesto retroceso, quizá convenga preguntarse qué está funcionando allí donde la ultraderecha no avanza o incluso retrocede: qué políticas, qué discursos y qué alianzas logran contenerla. Responder a eso exige menos euforia y más análisis.
Suscríbete para seguir leyendo
- El mejor lugar de Mallorca para ver el eclipse total de Sol de agosto: esta es la zona donde mejor se disfrutará
- La presión turística invade los últimos rincones vírgenes de Mallorca: grupos guiados recorren el litoral hasta la playa de es Carbó
- Cada vez más residentes alemanes cambian Mallorca por la Península: la vivienda, el calor y la saturación los empujan a abandonar la isla
- Un anciano de 93 años recibe una paliza durante un atraco en Campos
- La estación intermodal de Palma ha sido escenario de un gran simulacro de emergencias este domingo
- Marzo se cierra con un aumento en el despido de fijos discontinuos de Mallorca
- Un joven del primer edificio intergeneracional de Palma devuelve la ilusión a su vecino de 83 años con un concierto sorpresa para que vuelva a tocar la guitarra
- Palma, ciudad sin bancos: «Para sentarse hay que pagar»