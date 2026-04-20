Fue Trump quien puso a Delcy

Los gritos de «Fuera la Mona» coreados en Madrid contra Delcy Rodríguez por una multitud de venezolanos corroboran los peligros de dejar la política en mano de cantantes millonarios, se llamen Carlos Baute o Bruce Springsteen. Todavía me estoy lamiendo las heridas causadas por la convicción traicionada de que Taylor Swift auparía a Kamala Harris a la Casa Blanca. A partir del insulto racista en formato masivo, el conservadurismo español titula que «Caracas define lo ocurrido como racismo». Esta adscripción indirecta no se acepta cuando el agraviado es un futbolista del Madrid. Feijóo empeora la situación con su ambidextro «no estoy de acuerdo con los insultados», en busca de la víctima perfecta.

Todavía más esotérico resulta el comunicado de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela, que culpa exclusivamente de racismo al rubio Baute, omitiendo el fervor depositado por la audiencia en el grito colectivo de «Fuera la Mona». De hecho, es el cantante quien se suma al público. Queda así anulada la superioridad moral pretendida por la oposición venezolana congregada en torno a Corina Machado, dueña de un comportamiento que nada puede envidiar al chavismo.

Los gritos de «Fuera la Mona» restablecen la paradoja de los conservadores de todo el mundo ante la resolución de la revolución de Venezuela. Al borde de la divinidad, fue Trump quien quitó a Maduro y puso a Delcy Rodríguez. Metió a uno en la cárcel y a la otra en el palacio de Miraflores. La derecha que insulta o que legitima las comparaciones simiescas debería guardarse su ira para Corina Machado, solo «una chica linda» según el emperador. Existe abundante documentación de que, en lugar de rebelarse contra la proclamación de su némesis, la opositora se humilló ante el presidente estadounidense y le cedió su Nobel de la Paz, igualmente injusto para ambos perceptores. No es imposible concluir que Trump y Delcy libran a Venezuela de Maduro, los tres hermanados en villanía con los cantores de «Fuera la Mona».