Qué entendemos hoy por lujo en arquitectura

Vista del Palacio de Marivent desde el Dique del Oestre, con su torre principal, que será objeto de obras de reforma / Miguel Vicens

En arquitectura, el lujo suele asociarse a cuestiones visibles, como la calidad de los materiales, la superficie o la ubicación. Y es cierto que esos factores forman parte de él. Pero en mi opinión el lujo va más allá. Tiene que ver con cómo está resuelto un proyecto y con cómo se habita.

Antes que los acabados, la arquitectura debe estar bien resuelta: la orientación de la vivienda, su respuesta al clima, la manera en que se abren las vistas, cómo circula el aire o entra la luz natural. También la relación entre el interior y el exterior. El confort térmico y acústico no es un añadido, forma parte del punto de partida. Si esa base falla, la arquitectura pierde sentido. Y sin buena arquitectura, no hay lujo.

En Mallorca esto se percibe de forma muy directa. La luz, el clima y la relación con el exterior son muy concretos, y la arquitectura que mejor funciona es la que sabe trabajar con esas condiciones. A veces son pequeños gestos los que marcan la diferencia: una buena orientación, una sombra bien pensada, ventilación cruzada o una apertura que encuadra una vista concreta. Son decisiones que acaban definiendo cómo se vive la vivienda.

También importan el confort y la funcionalidad en un sentido amplio. No solo que una casa sea bonita, sino que sea cómoda, silenciosa, privada y fácil de habitar. Que responda al clima sin forzarla y resuelva bien cuestiones básicas: que un pavimento exterior no patine, que un material expuesto al sol no acumule calor en exceso, que no se escuche al vecino o que la luz natural entre sin deslumbramientos.

Son ejemplos sencillos, pero ayudan a explicar hasta qué punto el lujo consiste en haber resuelto bien lo esencial. Y conviene subrayar algo importante: muchas de estas decisiones no implican un mayor coste, sino que a menudo suponen un ahorro. Esto va en contra de la idea de que el lujo consiste necesariamente en gastar más, muchas veces tiene más que ver con haber pensado mejor.

La proporción es otro aspecto clave. Más que preguntarse si un espacio es grande o pequeño, la cuestión es si está bien proporcionado. Una estancia amplia puede resultar incómoda si está mal planteada, mientras que un espacio equilibrado puede funcionar mejor incluso con menos superficie. El lujo no está en el tamaño, sino en la relación entre las partes.

A todo esto se suma la relación con el entorno y con quien habita la vivienda. Construir en Mallorca implica intervenir en un paisaje muy reconocible y, al mismo tiempo, entender una forma concreta de vivir. Un buen proyecto no solo resuelve un programa; también interpreta un contexto, entiende al cliente y, en muchos casos, anticipa necesidades.

Para mí, el lujo también es coherencia. Una vivienda puede recibir una intervención puntual para mejorar un espacio concreto, pero esa decisión tiene que dialogar con el resto de la casa y con el concepto general. Si no tiene relación con el conjunto, la vivienda se resiente; cuando todo está bien relacionado aparece una sensación de armonía que se percibe con claridad.

También tiene que ver con elegir con criterio: no tanto materiales más caros, sino materiales adecuados, que envejezcan bien, respondan al uso y tengan sentido dentro del conjunto. Y con resolver bien los detalles: recorridos claros, almacenaje donde hace falta, elementos de uso diario que, cuando están bien pensados, casi pasan desapercibidos.

El lujo se acerca más a una experiencia que a una exhibición. Puede estar en una ducha exterior junto al dormitorio, en un banco orientado al atardecer o en una secuencia espacial que descubre la casa de forma gradual. Muchas veces, estas experiencias no dependen de una mayor inversión, sino de haber entendido bien el lugar y resuelto el proyecto con inteligencia.

Al final, muchas de estas decisiones no se explican, pero se notan: en la calma que transmite una casa, en lo fácil que resulta vivirla, en cómo envejece y mantiene su sentido con el tiempo. Quizá ahí reside hoy el lujo en arquitectura: en proyectos coherentes, bien pensados y bien resueltos, capaces de mejorar de verdad la vida de quien los habita.