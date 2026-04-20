Comprar un periódico en Palma, trabajo de titanes

Tengo la rara costumbre de comprar dos periódicos en papel cada día. Los dos locales, por aquello de contrastar y por no perderme algunos articulistas imprescindibles.

Hasta hace un mes lo adquiría sobre las 7.30 h, camino del trabajo. No en una papelería, porque ya han cerrado la mayoría, si no en un estanco. Además, como no fumo, y por aquello de hacer gasto, me hacía con algunos sobres de cromos para mi nieto futbolero. Pero esa agradable rutina ya no es posible tras mi jubilación, porque el estanco de cerca de casa hace cosa de un año decidió que pasaba de vender prensa.

¿Y cuál es el lugar más cercano para hacerme con un ejemplar del diario? Pues la gasolinera del Rafal. Palabras mayores. Ya se atreverán a ir caminando a semejante lugar precisamente a primera hora del día, momento en que la gente extraña como yo queremos hacernos con un ejemplar y leer las noticias más o menos frescas. Aunque esté a un tiro de piedra de mi casa puedo tardar 15 minutos en ir y 15 en volver, arriesgando la vida en cuatro semáforos en las intersecciones de la vía de cintura con la calle Aragón, esquivando hileras de coches guiados por apresurados conductores que aspiran a avanzar en el colapso hacia su destino. También hay que sortear tres intersecciones con carriles bici. En fin, una aventura de humos saliendo por tubos de escape a ralentí y algún que otro insulto por atreverme a colarme entre los camiones, furgonetas y utilitarios hacia el paso de cebra cuando está verde. Lo dicho, trabajo de titanes, o de avezadas exploradoras. Afortunadamente, cuando llego a la caja tras ser saludada amablemente por alguno de los encargados de repostar gasolina, puedo llevarme uno de los pocos ejemplares que tienen. Me siento una triunfadora. Solo me falta deshacer el arriesgado y lento camino recorriendo muchos más metros de los necesarios porque, quienes van caminando, saben que la ciudad no está pensada para peatones, y menos en el escaléxtric que he intentado describirles.

A todo esto tampoco puedo comprarlo, por ejemplo, si decido ir hacia el centro paseando durante media horita, porque no hay lugar habilitado para ese artefacto estupendo que es el periódico.

Mis amigas y conocidos, vivan donde vivan, tienen problemas similares. Algunos estancos, algunas gasolineras y quizás algún supermercado son los reservorios actuales de nuestro ansiado trofeo.

Cierto que poca gente se gasta el dinero en él, grave error. Pero si no lo mostramos y lo ponemos a mano para encapricharnos con los titulares, no estamos favoreciendo su existencia. Y creo que, igual que ha vuelto el LP, el papel impreso para las noticias tiene futuro. Si encontramos donde comprarlo, claro.

Ya habrán leído mi enfado con la gestión municipal de los quioscos de prensa. Más de uno les advertimos que el concurso de concesión lo organizaban mal y nos arriesgábamos a tener en lugares privilegiados del centro cualquier cosa menos un quiosco de prensa tradicional. Y así fue. Un fracaso estrepitoso de todos, por supuesto del propio concesionario que pintarrajeó de amarillo piolín las elegantes estructuras y lo orientó al turista consumidor de helados y algo de comer rápido. Una tomadura de pelo que no les resultó suficientemente rentable. Muchos meses después seguimos sin chiringuitos de prensa, y por ahora desconocemos el futuro. Para cuando arranquen ahí va una idea. ¿Podrían instalar uno en la calle Jacint Verdaguer? Es un lugar de paseo, con el Parc de Ses Estacions al lado y ningún punto de venta cercano, que yo sepa. ¿Se animan? Sería un alivio dirigirme de buena mañana a un lugar más o menos amable y dejar de esquivar peligros en la jungla de cientos de coches avanzando desesperados, centímetro a centímetro. Y por favor, no vuelvan a caer en el error de que esas casetas de venta sean todo menos un quiosco. ¡Ánimo!