Opinión
De las colas al colapso: el aviso de Son Espases
Lo peor de la saturación de la sanidad pública en Mallorca es que quienes la gestionan han dejado de abordar el problema como un fallo puntual o estacional capaz de corregirse con un refuerzo o un plan de contingencia puntual. Y empiezan a abordar el asunto como un problema estructural de resolución mucho más compleja.
Los colapsos, como el vivido esta semana en el hospital de Son Espases, serán cada vez más frecuentes, nos advierten desde los centros sanitarios, como si el sistema ya no diera más de sí y solo quedara la resignación frente a las listas de espera, demoras permanentes que son consecuencia del aumento de población, el crecimiento desmesurado de la demanda sanitaria, con 118.000 pacientes más al año en los servicios de urgencias desde la pandemia, y un envejecimiento poblacional progresivo que conlleva más ingresos y de más larga duración.
Ante este panorama, también existe la posibilidad, todavía no citada, de destinar más recursos públicos a la sanidad, con inversiones acordes al crecimiento de la población, la solución política más lógica y que a menudo allana el camino a una gestión de la sanidad pública más dotada y eficiente.
Sin embargo, para eso hay que creer en ella y apostar decididamente por ese pilar de nuestro estado social. Y esta semana ha llegado un mensaje muy contradictorio en boca de la presidenta del Govern, Marga Prohens, descalificando el proceso de regularización de migrantes que acaba de empezar, pero añadiendo contexto al debate sanitario: "El resultado serán peores servicios públicos para los ciudadanos de Balears, porque esta regularización no viene con el compromiso de más financiación", ha subrayado.
Y eso que su Govern es el garante de que esos servicios públicos funcionen. No puede desentenderse y darle la culpa a Sánchez. ¿Qué dirá si, por circunstancias para ella insospechadas, dicho proceso de regularización logra que aumenten los cotizantes a la Seguridad Social de Balears y, como consecuencia de ello, también lo hacen los recursos públicos, como auguran otras voces políticas y han defendido empresarios del sector turístico?
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