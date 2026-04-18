Deconstruir Sant Jordi

¿¡...Para qué!? Para llevar la atención hacia tu novedad cuando las cosas se ponen feas, eso tan cutre de arrimar el ascua a tu sardina. Si no sueltas una parida de ese calibre te vuelves invisible, lo comprendo pero no lo comparto, no van a hablar de ti… ni mal. Y es que disparar contra la catalanidad siempre sale gratis. Siempre. Y muy cara comprenderla aunque sea un poquito, miren ustedes el acoso a la pareja del Presidente del gobierno central. Pretenden sustituir los mitos por las paridas de algunos y así nos va. ¿Y si dejamos de decir Camino de Santiago?... que no cierra nada. Por supuesto es más atractivo el imaginario púbico que el imaginario público, pero siempre las hostias van hacia el mismo lado. Eso sí, después de consagrar tu vida literaria gracias al buen hacer de la capital editorial de la península, y todas las personas que lo han hecho posible durante lustros, que es la catalana. Sí, generaciones de autores (incluido el nobel Vargas Llosa) no serían nada sin el potencial editorial catalán. Nada. Y este sector se ha nutrido siempre de un patrón, el del día más importante del año en este sector. Servidor prefiere llevar más ejemplares de

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a las mesas, pero hay que dejar algún sitio para los bodrios de escritores de segunda fila tan incomprendidos. Un día se hicieron millonarios… pero por descontado que intentamos democratizar al corresponder a la demanda más flipante aunque no nos guste. Nada más democrático que el mundo del libro aunque sea en su detrimento.

Declararse ciudadano del mundo tiene mucho mérito, pero hazlo desde Madrid y reivindicando el euskera, el gallego y el catalán. ¿Descatalanizar Sant Jordi? Hace un tufillo putinesco pero también es un patrón importante en Moscú. Para poner «El día del libro» seguiríamos la estela de el día del tuerto, del jorobado o de la muñeca hinchable que todo cabe y también suele ser ciudadana del mundo y vendida en todas las franquicias del pensamiento.

«Hola… buenos días… ¿tiene el libro Aprenda a decir no?». Librera o librero: «No» y ya la hemos liado. Algo parecido está pasando. Sant Jordi sin Sant Jordi. El año 1993 al introducir las rosas en la fiesta en Palma también algunos nos insultaron y hoy alegremente ya no bastan y cuando bastan es gracias a la eficiente red de floristerías y su buen trabajo. Todo gracias al esfuerzo de muchísima gente y es que aquí ya vamos muy entrenados. Empiezan a leerse declaraciones de gente que quiere Mallorca sin mallorquines, pues os vais a tener que joder. Así traducido para que lo entienda todo el mundo.

«Hay que descatalanizar» para que acabemos hablando de ti, pero ese día es mejor hablar de Shakespeare, de Cervantes o de Josep Pla que un Sant Jordi los lanzó a la eternidad en un mismo día. El nobel frustrado asegura que Sant Jordi era un maltratador de animales…

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El más nuestro, sin ir más lejos, el de Pere Niçart que no mata un drac, mata un vell marí, una foca, según nuestro especialista en gótico catalán, el padre G. LLompart. Sinceramente siempre preferí a pesar de mis ancestros (anticlericales y anarquistas) a un erudito consagrado que a tanta monja laica desatada contra las identidades que suelen siempre ser las comprendidas entre Cotlliure y Alacant, más o menos…

En la ilustración una muestra de como a los cinco años un niño ya puede captar mejor, y más pronto, la parte más positiva del ideario público que nos une, pues carecen de prejuicios, y que se va haciendo universal con los años desde la catalanidad, convirtiendo este día en una de las festividades más cívicas que existen. Gracias a las personas de todas las nacionalidades que comparten esta fiesta con nosotros tanto si viven aquí o desde cualquier otro sitio. Visca Sant Jordi!