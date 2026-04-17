Una sola cosa

Hay personas que se pirran por ser las primeras. En lo que sea. Donald Trump se desloma (y desploma la convivencia mundial) por hacer que América sea su América first. Elon Musk quiere pasar a la historia por establecer la primera base humana en Marte. Y no es que no haya trabajito que hacer por aquí, pero él se ha emperrado en ampliar horizontes. Cosas de excéntricos.

En ámbitos mundanos, también ocurre. Queremos ser la primera mujer de la que él se enamoró. La que le hizo sentir algo de verdad, la que le enseñó el auténtico sentido del amor y la que le rompió el corazón.

Queremos ser primeros en el gimnasio. Los que acumulamos más horas de entreno y lucimos músculos definidos. Para dar fe de ello, nos subimos la camiseta, apretamos abdominales, nos hacemos una foto y la compartimos. Uno, quince, cien «Me gusta» . Llevamos un recuento exhaustivo de likes porque queremos, de nuevo, ser primeros en eso. En gustar en el ámbito virtual. Y, por supuesto, en el físico. Deseamos ser los más guapos de la clase y de la oficina. Los que tenemos pelazo, cuerpazo y piel de porcelana. Valoramos el éxito social. El número de fiestas a las que nos invitan, la cantidad de amigos y de citas a las que acudimos.

Aspiramos a que nuestros hijos destaquen en lo académico. Que saquen las mejores notas, que reciban menciones y premios. Decimos que nos conformamos viéndoles esforzarse, pero no es verdad. Deben ser los primeros porque, de lo contrario, no lograrán nada en esta vida. Les apuntamos a gimnasia porque deseamos que sean Simone Biles y a fútbol porque anhelamos tener al nuevo Leo Messi en casa. No soportamos que se equivoquen y les gritamos desde las gradas. Es más, algún padre salta al campo y agrede a otros jugadores porque les culpabilizan de las derrotas ajenas. La meta es marcar como si no hubiera un mañana.

Si somos empresarios, no nos basta con hacer bien nuestro trabajo, tener un equipo estable y capacidad financiera. No. Hay que ser insuperable. El más rico, el que tiene el coche y la casa más grandes y el barco más rápido. La primera cadena hotelera, el primer supermercado del país, el restaurante más innovador y el descubridor de nuevos mercados. Somos tan inconscientes que llegamos a competir, incluso, por tener el primer puesto de la fila de las dolencias y malestares. Hoy no me encuentro bien porque me duele la cabeza, dice uno. Yo sufro de migrañas incapacitantes, dice el otro. Tengo ansiedad y me cuesta respirar, dice uno. Yo estoy con ataques de pánico diarios, dice el otro. Yo estoy mal. Pues yo peor. Tengo un problema grande. Pues yo dos. ¡Qué necesidad!

Queremos vivir en el país más poderoso, con las fronteras más estables, la mayor renta per cápita, el mejor arsenal armamentístico y el que más miedo infunde a su alrededor. Y un día, unos astronautas se van a la Luna y uno de ellos, tras observar la Tierra desde la distancia, dice que no hay divisiones de fronteras ni diferencias humanas. Que el globo terráqueo es un oasis donde podemos existir juntos y que somos una sola cosa flotando en el espacio. Una. Seguro que no es la primera, pero sí la nuestra.