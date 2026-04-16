El Consejo General de Economistas ha presentado el ‘Informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral de 2026 del CGE-REAF’ y una de las conclusiones que podemos extraer es que la declaración de renta nos quita poder adquisitivo.

En estos momentos en que el Gobierno ha abierto la campaña del impuesto de la renta de personas físicas, volvemos a comprobar que, a igualdad de renta real, el Estado nos quita una parte vía impuesto de IRPF al final y nos hace más pobres, ello es debido a que no deflacta la escala de gravamen.

Para ser muy claros, si a un trabajador o pensionista su empresa o la seguridad social le sube sus ingresos en la misma medida que ha subido el IPC, lo lógico sería que para su gasto o disponibilidad tuviera la misma cantidad en términos reales.

La realidad es otra pues, si no se deflacta la escala con el mismo nivel del IPC, se produce una subida de impuestos sobre las rentas de los ciudadanos, de forma no transparente, pero efectiva para las arcas públicas. Desde enero 2002 a enero 2026, según el INE, el índice de precios al consumo ha subido el 15,5% que es lo que se tendría que haber deflactado la escala del gravamen para tener un efecto neutro.

Me centraré solo en un aspecto del estudio.

¿Qué nos cuesta a cada ciudadano de Balears, esta subida encubierta de IRPF?

Para una persona soltera, sin hijos, ingresos de un pagador por importe de 25.000 euros, el balear paga 257,84 euros más que si se hubieran ajustado las tarifas. En este tramo bajo, la cantidad es muy similar en todas las comunidades autónomas.

Con ingresos de 30.000 euros, paga 341 euros más que si la tarifa se hubiera ajustado en términos reales.

Siempre en el mismo caso, si sus ingresos son de 45.000 euros, el exceso que abona es de 525,81 euros.

Y si sus ingresos son de 70.000 euros, el exceso sube a 750,97 euros.

Ello representa una subida del 7,2% en el IRPF por la parte que se queda la Administración Central y, a cambio, ¿nos han mejorado los servicios en la misma proporción? Defensa nacional, control de fronteras (con el aumento de pateras de Argel) y servicios de seguridad como policía y guardia civil. Y tampoco financian infraestructuras de tren o carreteras como sí se hace en la península.

Debido a esta política y al aumento del empleo, la recaudación estatal por IRPF pasó de 109.485 millones de euros en 2022 a más de 160.000 millones de euros en 2025, experimentando incrementos anuales superiores al 10%, incluido el año 2025.

En resumen, el ciudadano pierde un 7,2% de renta disponible y las Administraciones han incrementado un 46% su recaudación en este impuesto durante el mismo periodo de tiempo.