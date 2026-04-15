Opinión | Tribuna
Mallorca es governa amb anuncis buits i titulars de prensa
El recent Debat de Política General del Consell de Mallorca ha deixat una imatge preocupant: la d’un govern sense projecte clar i d’un president, Llorenç Galmés, instal·lat en la improvisació i a la defensiva.
Més que donar comptes de la seva gestió, Galmés culpa de tot a l’oposició. Una insistència pueril en el passat, que confirma una alarmant absència de rumb propi quan es porten ja tres anys de govern. Liderar Mallorca ha de ser alguna cosa més que repartir culpes als altres, i generar anuncis buits, simplement per aconseguir titulars de premsa.
Posar a disposició el solar de Can Domenge a l’IBAVI per fer habitatge protegit és un anunci a la desesperada per defensar-se de la crítica (ben real, per cert) de què no ha fet res en matèria d’habitatge durant els 3 anys de Govern. Un solar ja previst en el Pla general de Palma de 2023, impulsat pel batle José Hila i votat en contra pel PP. També Galmés es va oposar a la mateixa proposta del Grup Socialista en el debat de 2025. 10 mesos després ho rescata per fer-se un titular. Després vindrà la foto. Una solució que, en tot cas, no serà immediata. Estarem més de 10 anys a veure l’entrega de les primeres claus d’aquests habitatges, en el millor dels casos.
Mentrestant, cap paraula ni cap mesura de Galmés cap a les persones que a Mallorca es veuen forçades a viure al ras. El Consell i l’IMAS s’han fet invisibles en la gestió de la crisi humanitària a la presó vella de Palma.
L’anunci de diverses mesures d’escut social per ajudar a suportar l’alça de preus a Mallorca, a causa de la guerra cruel que han desfermat Netanyahu i Trump a l’Orient Mitjà, torna a ser una cortina de fum plena de propostes incompletes, mal copiades, insuficients i amb tuf de racisme. Avui encara esperem que toquin realitat.
Desenvolupar un conjunt de mesures extraordinàries anticrisi, com necessita Mallorca i com es va fer per la COVID o la guerra a Ucraïna, hauria de ser una prioritat per Galmés. I més quan fa dos mesos que el Consell de Mallorca disposa de més de 130 milions d’euros al banc per la inexecució del pressupost de 2025. Galmés ha de rectificar i no deixar-se arrossegar una vegada més pel xantatge racista de Vox. Si és així, els socialistes hi serem.
En plena onada de massificació turística, a les portes d’un nou estiu, què pensa fer Galmés amb la Llei de restricció d’entrada de vehicles? Va ser el seu anunci d’ara fa un any. Un altre titular buit. La legislatura s’acaba i Mallorca segueix embossada de cotxes a tota hora i a tot arreu.
S’ha referit per enèsima vegada a la reducció de places turístiques o la lluita contra l’allotjament turístic il·legal, però no hem vist que vagi de veres, sense estudi de càrrega, ni el pla d’intervenció en àmbits turístics (PIAT). La proposta sobre la Llei Serra de PPVox està sospitosament decantada en favor de caçadors i propietaris i deixa de banda a gran part de la societat. Aquí també oferim consens, de moment sense resposta.
En matèria de residus, el pla pilot per cremar a Mallorca els fems d’Ibiza comença aquest mes d’abril, però Galmés encara no ha explicat en quines condicions es farà, quin temps durarà, quantes tones es traslladaran cada any, i qui pagarà la festa.
La situació de les llistes d’espera desbocades a residències de gent gran o al servei d’ajuda a domicili (SAID) contrasta amb la imatge de centres de dia acabats i tancats a Alaró, Porreres, Palmanova; més de 100 places a les residències de l’IMAS sense ocupar. És una vergonya que la residència de la Miquel Mir, inaugurada ja fa dos anys, encara tingui la segona planta i el centre de dia tancats.
Malauradament, Galmés no genera confiança, il·lusió, ni esperança als mallorquins, que ja no esperen res d’un president que viu pels titulars i les fotos, però que és incapaç de concretar els seus anuncis.
