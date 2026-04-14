El convoluto de Campos (PP de Prohens) quiere urbanizar es Trenc

Atiendan a lo que escribe el domingo en Diario de Mallorca el compañero Miguel Vicens refiriéndose al futuro de la mejor playa virgen de Mallorca: «El Govern saca a debate público la protección del arenal y se reserva la capacidad de modificarla por decreto en cualquier momento». Ahí radica el engaño: el Ejecutivo balear del PP, presidido nominalmente, entre viaje y viaje, por Marga Prohens, se arroga la potestad de derogar la proteccion de es Trenc, aprobada por el Parlamento balear en la década de los ochenta del pasado siglo. Hagamos un poco de historia, somero repaso a lo que acaeció entonces. El Gobierno balear, presidido por Gabriel Cañellas, factótum de la derecha conservadora mallorquina, aglutinada en torno a Alianza Popular (AP), hoy transmutada en PP, intentó que a 500 metros de la playa se creara una urbanización argumentando que esta quedaba cabalmente protegida: las dunas hacían de barrera natural. La presión de la derecha anclada en el franquismo de Campos, el convoluto que en aquella época funcionaba a pleno rendimiento, no quería quedarse al margen de la fiebre constructora desatada en la isla. Fracasó debido a que la otra derecha, la regionalista de Jerónimo Albertí, se plantó: es Trenc debía ser íntegramente preservado. Albertí, lo mejor que la derecha ha rechazado en Mallorca en el postrero medio siglo, sabía que su posición le iba a reportar la irrelevancia electoral en la zona. Bueno era el convoluto para asumir sin más que le hicieran morder el polvo, que le dejaran sin la bicoca ansiada. No se urbanizó; Albertí lo pagó muy caro. Sumando los votos de las izquierdas se obtuvo la mayoría absoluta necesaria en la Cámara autonómica para abortar el proyecto auspiciado por Cañellas, promovido por la derecha extremada de Campos. Y así hasta hoy.

¿Qué ha acontecido para que de nuevo se trate de colar la posible urbanización de es Trenc? Ocurre que en el Gobierno balear de la señora Marga Prohens tiene vara alta, muy alta, el convoluto de Campos, del que procede tanto ella como el portavoz parlamentario del PP, Sebastián Sagreras. El convoluto ha atisbado que se presenta la oportunidad tanto tiempo anhelada. El Ejecutivo balear del PP, que monitorea Vox, ha introducido una enmienda en la tramitación del proyecto de Ley de proyectos estratégicos que le permitirá modificar por decreto, o sea, a las bravas, su régimen jurídico, lo que hurta del debate público y de la posibilidad de consenso cualquier medida que afecte a es Trenc, a su efectiva protección (resalta Miguel Vicens) o a la introducción, ahí podrá ir con todo el convoluto, de más usos turísticos en su territorio. Por usos turísticos pongamos urbanizadores, y nos toparemos de hoz y coz con la urbanización. En su día, la presidenta Prohens espetó a los partidos de la izquierda que por consenso entendían hablar con ellos mismos; la presidenta nominal lo circunscribe a hablar con el convoluto, o sea, con ella y los suyos. Lo expuesto supone que la protección de es Trenc puede quedar en agua de borrajas casi medio siglo después.

Acotación satisfecha.- Una bocanada de oxígeno. Eso ha sido el resultado de las elecciones en Hungría. El neofascista putinista-trumpista Viktor Orbán, que durante 16 años se ha afanado en dinamitar la Unión Europea (UE) por encargo del mafioso en jefe de todas las Rusias, ha sido vapuleado de tal suerte que se podrá revertir el mal que ha hecho. Gran resultado para los que creemos fervientemente en el proyecto de una Europa unida bajo el imperio de la democracia liberal y el derecho internacional.

Acotación esperanzada.- Noble, decente, voz del jefe de los católicos; el norteamericano Robert Francis Prevost, le ha dicho a Donald Trump, tarado amoral, que no se pueden bendecir las guerras. Nítida la voz del Papa, al que el tarado tilda de criminal, partidario del holocausto nuclear. Trump da miedo. El Papa reconforta.