La protección de es Trenc vuelve al lado oscuro

Cuando en 2017 el Parlament balear aprobó la declaración de la playa de es Trenc y su entorno como parque natural, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, se cometieron errores de bulto que todavía se están pagando. En primer lugar, por no buscar el máximo consenso político para una declaración de enorme trascendencia general. En segundo lugar, por dejar al municipio de Campos, que tantos intereses económicos y turísticos legítimos tenía en el más destacado de sus arenales, como simple convidado de piedra de aquel acuerdo de parte. Y en tercer lugar, por creer que se puede declarar de la nada un parque natural y no aplicar en su territorio restricción alguna a la afluencia de personas o al fondeo de embarcaciones.

Nueve años después, todo el espectacular trabajo que los técnicos del parque realizan con el objetivo de regenerar el sistema dunar, por ejemplo, queda anulado en verano, cuando en una sola jornada hasta 8.000 personas pueden transitar libremente por la playa, con atascos en sus accesos y sus aguas azules con más embarcaciones fondeadas que un puerto deportivo.

En contraste, los efectos de la declaración de Cabrera como Parque Nacional, de la que este mes se cumplen 35 años, fueron casi inmediatamente tan apabullantes en la explosión de su biodiversidad, que incluso los más críticos, que repetían aquello de "nos han quitado Cabrera" como una gran afrenta, se convirtieron en devotos de la protección, porque en todo el Mediterráneo no existe hoy absolutamente nada como nuestro parque nacional. Pero el paraíso no surgió de la nada, sino de muchos esfuerzos colectivos y renuncias. Y su camino de protección, afortunadamente, nadie entendería hoy que se detuviera.

Sin embargo, en el parque natural de es Trenc los errores persisten, como han denunciado con insistencia el grupo ecologista GOB y Més per Mallorca. El Govern ha introducido una enmienda en la tramitación de la Ley de proyectos estratégicos que le permitirá modificar su régimen jurídico por decreto, lo que vuelve a sacar del debate público y de la posibilidad de consenso cualquier medida que afecte a la playa de es Trenc, a su protección efectiva o a la introducción de más usos turísticos en su territorio. Recordamos que el PP votó en contra de esa declaración. Y que en su tramitación Prohens dijo a los partidos del Pacto en el Parlament: "Ustedes entienden el consenso como hablar con ustedes mismos en el Consell de Govern". Por lo visto, ella ahora también.