Todos los tópicos de la guerra de Irán

Nada es tan contagioso como el lenguaje militar salvo, tal vez, las expresiones taurinas. Hasta los pacifistas más aguerridos se comportan como estrategas en cuanto estalla una guerra; por algo decía Gramsci que «toda lucha política tiene un sustrato militar». El conflicto de Irán ha desatado su propia terminología, y se recogen aquí los tópicos más granados con el proviso de que cambian con los sucesivos enfrentamientos bélicos, aunque preservando el tono marcial imposible de recoger por escrito:

«Irán también tiene un voto en la guerra». Es de justicia reconocer que, en los primeros días de marzo, los generales escépticos norteamericanos eran precisamente quienes recordaban que el bando más débil posee una opinión. Aunque se encuentre en franca debilidad, o incluso si se ha rendido. El tiempo ha dado la razón a la milicia, Donald Trump aplicó demasiada tarde esta razonada exposición.

Cambio de régimen. El 11 de febrero, Netanyahu le asegura a Trump que la guerra se saldará con un «cambio de régimen» en Irán, que pasará a ser un estado secular con Reza Pahlevi al frente. El presidente americano acuña desde el 31 de marzo la ficción de que este relevo en Teherán ya se ha producido, y de que el país asiático tiene ahora «gobernantes más inteligentes, más afinados».

«No se cambia un régimen desde el aire». La corrección al objetivo fundamental de la campaña llegó por primera vez de labios de John Mearsheimer, profesor de la universidad de Chicago. La cita implica que los bombardeos aéreos no pueden conseguir por sí solos el objetivo soñado por Trump y Netanyahu, el cual anunciaba levantamientos espontáneos de la población iraní en protestas callejeras.

Obliterar. Donde la sorpresa es que el verbo obliterate abusado por Trump tiene correlación en castellano como «anular, tachar, borrar». Con la particularidad de que Estados Unidos ya obliteró a Irán en la guerra de doce días del pasado junio, aunque por lo visto no lo había obliterado lo suficiente. Pese a la irreversibilidad de la destrucción total, Trump lo utiliza a cada paso. En algún momento amplió su vocabulario a «aniquilar» o «annihilate».

Decapitación. Se corresponde con el primer punto a conseguir, según la exposición de Netanyahu en la Situation Room de la Casa Blanca. Se trataba de matar a Alí Jameneí, una ejecución que Trump autorizó a pocas horas de la fatídica reunión a cielo abierto del ayatolá. Se trata de la versión radical del «cambio de régimen», la decapitación iniciada con Maduro ha sido abordada por el Financial Times en un detenido ensayo.

Guerra de elección. Expresión popularizada por Obama, para denunciar la invasión de Irak a cargo de George Bush. El presidente Demócrata contraponía este concepto a la ‘guerra de necesidad’ de Afganistán. Irán ha sido valorado mayoritariamente como un conflicto opcional, que no respondía a un ataque inminente o ya producido, pese a la insistencia de Trump en que el país asiático estaba a un paso de lanzar una bomba atómica sobre Israel.

«Bombardearlos de vuelta a la Edad de Piedra». Es una traducción incierta del «Bomb them back to the Stone Age». Era inevitable que Trump se apropiara de una frase destructora acuñada durante la guerra de Vietnam por el general Curtis LeMay. Los bombardeos sañudos se produjeron, pero no impidieron la derrota norteamericana. La expresión se apoya en otra de Albert Einstein, «no sé con qué armas se librará la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta será con palos y piedras».

«Tigre de papel». El caos mental de Trump le permite apropiarse de una expresión de raigambre maoísta, para descargarla sobre su enemigo real en la guerra, que no es Irán sino la OTAN. No le importa que NATO sea el otro nombre militar de USA. Ya no ataca directamente a España, desde que descubrió que sus dardos favorecen la proyección de Pedro Sánchez. El pasado lunes volvió a enarbolar al felino desdentado, contra países asiáticos como Japón y Corea del Sur, sin olvidarse de Australia. El único freno que han logrado imponerle sus generales consiste en mantenerse dentro del Tratado. De momento.

El 20 por ciento del estrecho de Hormuz. O «estrecho de Trump», como lo bautizó el susodicho en una convención de billonarios «por error, aunque yo nunca me equivoco». Todo experto en geopolítica comienza por obligación su perorata sobre Hormuz destacando que lo atraviesa el veinte por ciento del petróleo mundial. El porcentaje ha sido emitido sin variación alguna, con tanta insistencia que seguramente es inexacto. Para redondear la sabiduría iraní, se añade que canaliza asimismo «fertilizantes», otro tópico. Nadie se detiene en los dátiles que también lo recorren, porque carecen de marcialidad.

SERÉ. Son las siglas en inglés de «Supervivencia, Evasión, Resistencia y Huida», programa que forma parte del entrenamiento del personal militar con riesgo de verse aislado en territorio enemigo. Se ha incorporado al listado de tópicos con motivo del derribo de un caza americano en Irán.

Irak. Que levante la mano quien todavía no haya escrito un artículo confundiendo Irán con Irak. En mi caso, ya no puedo alzarla.