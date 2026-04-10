La soledad en Palma: cuando el barrio deja de ser refugio

La soledad no es solo estar solo; a veces, es una condena que impone el propio entorno. En Palma, este problema se ha vuelto crítico: el Anuario del Envejecimiento 2024 advierte que para 2037 cerca de 25.000 personas mayores en las islas sufrirán soledad no deseada. Pero lo que más preocupa, desde una perspectiva psicológica y social, es cómo el diseño de nuestra ciudad acelera este aislamiento.

Si caminamos por Pere Garau, Son Gotleu o La Soledat, nos topamos con los llamados «pisos cárcel». Son edificios antiguos de varias plantas sin ascensor donde muchos mayores quedan atrapados, perdiendo su conexión con la vida pública. No es una exageración: informes de vulnerabilidad sitúan a estos barrios como puntos rojos de la inaccesibilidad en Palma. Miles de vecinos, por vivir en fincas anteriores a los años 70, han perdido el derecho a entrar y salir de su casa con libertad.

Pero este drama no ocurre solo en la periferia. La soledad también se mide en el miedo a que la tecnología falle. Es el caso de doña Merche que, a sus 96 años, vive cerca de la Clínica Rotger. Aunque su finca dispone de elevador, cada vez que este se avería, su mundo se detiene. Para ella, un fallo mecánico no es un simple contratiempo, es una condena al aislamiento que le genera una profunda sintomatología depresiva. Mercedes representa a esas millas de ciudadanos que, aún en zonas nobles, dependen de un hilo para no quedar desconectados de las calles.

Como psicóloga y voluntaria en la línea de escucha de Cruz Roja, recibo llamadas constantes de adultos mayores en Palma que expresan esta angustia. No son testimonios en solitario; son voces que narran cómo el aislamiento deriva en cuadros de ansiedad y desesperanza. Desde la psicología, sabemos que la pérdida de autonomía genera indefensión: cuando el entorno físico es una barrera, la salud mental se quiebra, transformando el hogar en un espacio de aislamiento donde el teléfono es el único lazo que les une a la vida.

No es justo que el código postal o el mantenimiento de una finca marquen el nivel de exclusión. El recién aprobado Plan Estratégico de Subvenciones 2025-2027 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debe ser la palanca definitiva para que los fondos destinados a la rehabilitación y al reto demográfico se traduzcan en realidades tangibles en nuestras barriadas.

Existen mecanismos, como las subvenciones del Consorci Riba o los fondos Next Generation gestionados por el IBAVI, pero es urgente que lleguen con más agilidad a las comunidades de vecinos. La burocracia no puede ser una barrera más para un anciano de 90 años. Luchar contra la soledad es, en definitiva, devolverle a Palma su alma de ciudad que cuida de los suyos.