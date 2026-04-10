Son tiempos duros para la Democracia. Según The Economist Intelligence Unit, en todo el mundo, solo 25 países son considerados democracias plenas; el resto, los denominados Estados imperfectos y los Regímenes híbridos avanzan con pie firme en su transición hacia lo que se conoce como Regímenes autoritarios, que son más de 60 y constituyen el 36% de las naciones del planeta.

La caída del Orden Mundial y del Derecho internacional, especialmente en lo relativo a Derechos Humanos y a las Normas regulatorias de los Conflictos armados inclinan, aún más si cabe, la balanza hacia el unilateralismo y los sistemas totalitarios cada vez más pujantes y consolidados.

Con todo, existen acciones silentes y amenazas ocultas que propician la caída del sistema democrático de forma mucho más sutil y perversa. De este modo, la calidad de una democracia se evalúa en base a: respeto al Estado de Derecho, transparencia institucional, rendición de cuentas, eficacia burocrática, control de la corrupción y capacidad del gobierno para implementar políticas. Es decir, todo lo que echamos de menos en nuestro país la mayoría de los españoles y con el riesgo, más que evidente, que ello conlleva. ¿No creen?

Esta semana negra para el bipartidismo ha mostrado que la polarización continua y extrema nos ha convertido en simples peones de un Estado rico con ciudadanos pobres, como demuestra que el sinhogarismo haya aumentado un 25% en los últimos 10 años, siendo ya 30.000 los sintecho en nuestro país. Cabe preguntarse cómo es esto posible cuando, según Hacienda Pública, en 2025 se logró el récord histórico de recaudación tributaria con un importe de 325.356 millones, cifra que como señala el mismo informe QUINTUPLICA los ingresos estatales de hace solo 2 décadas. Yo me pregunto: ¿dónde está el dinero? ¿Acaso antes se hacía más y mejor con mucho menos? ¿Dónde está la acción pública y los servicios sociales que definen y distinguen a una democracia y su sistema del bienestar? ¿Dónde están las más de 12.000 viviendas que el SAREB traspasó a la empresa estatal CASA 47?

¿Es posible festejar que 22 millones de trabajadores afiliados, fruto de la exorbitante brecha salarial, vivan en el umbral de la pobreza sin acción ni servicios públicos que garanticen su mínima calidad de vida? ¿Aún creen ustedes en el eslogan «No te preguntes que puede hacer el Estado por ti, pregúntate que puedes hacer tu por el Estado»? Efectivamente, nada ni nadie erosiona tanto los valores democráticos como la inacción e inoperancia pública y la malversación de nuestros tributos colectivos. España cuenta aun hoy con reconocimiento a su calidad democrática, pero… ¿Hasta cuándo?

La interpretación sesgada de nuestra Constitución y del principio de jerarquía normativa han provocado la derogación tácita y encubierta del derecho a la propiedad privada, propiciando, al tiempo, un efecto llamada a todas las mafias de migración y ocupación ilegal hacia nuestro país; en especial, a nuestras islas, provocando una mácula mayúscula para la calidad de nuestra democracia, dentro y fuera de nuestras fronteras. Tampoco ayuda saber o, mejor dicho, no saber el destino real y cierto de nuestros impuestos, consecuencia de tres años sin presentación ni aprobación de los presupuestos del Estado; sin duda,< el hito fundamental de la calidad democrática de cualquier nación, ya que únicamente a través de dicha aprobación por las Cortes Generales se puede examinar, enmendar y autorizar la política económica y social de cualquier gobierno aparentemente democrático.

Sin vivienda pública, sin AVE ni railes, sin cobertura sanitaria eficiente (a pesar de los sanitarios), sin justicia generacional, con IA y brecha salarial, con alarmas apostadas en cada vivienda, con ocupación y migración ilegal crecientes, con tasas de vuelo y ecotasa en máximos históricos, con contribuciones y tributos en continuo incremento sobre la propiedad privada mermada por Decretos populistas y el urbanismo a la carta, con nostalgia por la calidad y cortesía parlamentaria perdida, con añoranza por los estadistas y gestores del interés público ya extintos, me pregunto en defensa de nuestra Democracia: ¿Dónde está el dinero?