Opinión | Tribuna
La llengua com a camp de batalla: entre el rebuig i la identitat
A les Illes Balears, la llengua pròpia —el català en les seves varietats insulars— no és només un vehicle de comunicació, sinó també un símbol de pertinença, memòria i cultura. Tanmateix, de manera recurrent, esdevé objecte de controvèrsia política i social. No es tracta només de debats sobre normativa o ús institucional, sinó d’una actitud que, en determinats sectors, es manifesta com a menyspreu o fins i tot rebuig obert cap a la llengua del territori.
Aquest fenomen sorprèn si es compara amb altres llocs del món on les llengües pròpies són defensades com a patrimoni comú. A molts països, protegir la llengua és sinònim de preservar la identitat col·lectiva. Aquí, en canvi, una part del debat públic gira entorn de qüestionar-ne la legitimitat o de reduir-ne la presència en àmbits com l’educació, l’administració o els mitjans de comunicació.
Per què passa això? Les causes són diverses i s’entrellacen. D’una banda, hi ha una herència històrica que no es pot ignorar. Durant dècades, especialment al segle XX, l’ús públic del català va ser perseguit o marginat. Aquest passat ha deixat una empremta que encara avui condiciona percepcions i actituds. Quan una llengua ha estat associada a la prohibició o a la resistència, la seva normalització posterior no sempre és plena ni exempta de tensions. D’altra banda, el fort creixement demogràfic de les Illes Balears en les darreres dècades ha configurat una societat molt diversa. Milers de persones arribades de fora —d’altres comunitats de l’Estat o de l’estranger— conviuen amb la població autòctona. Aquesta realitat, que és una riquesa en molts sentits, també planteja reptes d’integració lingüística. Quan no hi ha polítiques clares o consensuades, la llengua pot esdevenir un element de fractura en lloc de ser un pont.
En aquest context, algunes formacions polítiques han optat per instrumentalitzar la qüestió lingüística. El discurs que presenta la llengua pròpia com una imposició o com una barrera ha trobat ressò en determinats sectors. Aquesta narrativa simplifica una realitat complexa i, sovint, genera confrontació allà on podria haver-hi convivència. La llengua deixa de ser un bé compartit i es converteix en una eina de disputa ideològica. També hi ha factors sociològics a tenir en compte. En una societat fortament orientada al turisme i als serveis, l’ús de llengües globals com el castellà o l’anglès es percep sovint com a més útil des d’un punt de vista econòmic. Aquesta percepció pot relegar la llengua pròpia a un segon pla, especialment entre aquells que no la tenen com a llengua inicial. Si a això s’hi afegeix un discurs polític que en qüestiona la necessitat, el resultat és una desvalorització progressiva.
Tanmateix, afirmar que aquest fenomen «no passa en cap altre lloc del món» pot ser una simplificació. Hi ha altres territoris on les llengües minoritzades també han estat objecte de conflicte o de debat intens. El que potser diferencia el cas balear és la intensitat amb què, de vegades, el debat es carrega d’emotivitat i es desconnecta de criteris estrictament culturals o lingüístics. Així, el més preocupant no és el desacord —legítim en qualsevol societat democràtica—, sinó el to que pren en determinades ocasions. Quan el debat es transforma en menyspreu, quan la llengua es ridiculitza o es presenta com un obstacle, es traspassa una línia que afecta la convivència. Perquè una llengua no és només un codi: és també la manera com una comunitat s’explica a si mateixa.
Davant aquesta situació, molts col·lectius i institucions continuen treballant per normalitzar l’ús de la llengua i per fer-la present en tots els àmbits. L’objectiu no és excloure ningú, sinó garantir que la llengua pròpia pugui conviure amb les altres en condicions de dignitat. Això implica educació, sensibilització i també voluntat política. El repte és trobar un equilibri que permeti integrar la diversitat sense renunciar a allò que defineix el territori. La llengua pot ser un espai de trobada si es presenta com una oportunitat i no com una imposició. Això requereix fugir de discursos simplistes i apostar per una mirada més complexa i inclusiva.
En definitiva, el que està en joc no és només l’ús d’una llengua, sinó la manera com una societat entén la seva pròpia identitat. Si el respecte esdevé el centre del debat, serà possible avançar cap a una convivència més rica. Si, en canvi, predomina el menyspreu, el risc és aprofundir fractures que costen molt de reparar. La llengua de les Illes Balears és part d’un llegat compartit. Protegir-la no hauria de ser un motiu de confrontació, sinó una responsabilitat col·lectiva. Perquè en cada paraula hi ha una història, i en cada història, una manera de veure el món que mereix ser escoltada.
- Obligan a la Seguridad Social a pagar una pensión vitalicia a una trabajadora con fibromialgia y depresión en Mallorca al reconocer su incapacidad absoluta
- Obligan a una empresa a devolver 5.300 euros a una clienta que no pudo instalar una piscina en Montuïri porque el Ayuntamiento no la autorizó
- Bárbara Montoya, autora de una tesis doctoral sobre 300 cartas femeninas del siglo XVII: 'muchas mujeres pensaban que sus textos desaparecerían, pero se han conservado hasta hoy
- La construcción de los primeros 166 alquileres asequibles en Palma arrancará en junio en dos solares públicos
- Un parque en Portopí
- Rescatan a seis adultos y a una niña de nueve años en el Torrent de Pareis
- «Sin ninguna duda» se rescatarán los pisos de sa Pobla, dijo el conseller
- Palma tramita cinco grandes desarrollos urbanísticos que sumarán más de siete mil viviendas