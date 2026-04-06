Un parque en Portopí

Ese parque estaría ubicado en el Puerto de Palma, en el conocido como muelle de Sant Carles, y tiene unas particularidades inmejorables: es un terreno ya en parte verde que posee los elementos patrimoniales más antiguos del propio puerto. En primer lugar, el puerto de Portopí, ahora bajo custodia militar; en segundo lugar, la Torre de Señales, el tercer faro más antiguo del mundo; y por último, el Castell de Sant Carles, cuyo origen se remonta al siglo XVII. Estaríamos hablando entonces de un Parque Patrimonial que tiene posibilidades de ir creciendo uniéndose a los terrenos de alrededor en los que están ubicados los depósitos de Campsa, ahora vacíos y que debieron ser retirados hace años. Además, la categoría verde y patrimonial se extiende hasta Marivent.

Sería una manera de coser la ciudad y de devolver a sus habitantes un contacto con el mar en su puerto. Ese es el auténtico concepto Puerto-ciudad, del que tanto se habla.

Esta campaña —Salvem Portopí. Salvem el Port—, impulsada por diversas entidades, surge porque Autoridad Portuaria, en el nuevo plan de usos que plantea, ha dado la espalda al Patrimonio y es urgente que rectifique.

El día que conocí al presidente actual de Autoridad Portuaria, Javier Sanz, hace más de dos años, poco después de ser nombrado en la actual legislatura, me dijo que le preocupaba la entonces vigente ordenación de usos del Puerto porque los barcos, envueltos en lonas blancas mientras eran pintados en la zona industrial de STP del Moll Vell, producían un impacto paisajístico negativo sobre la Catedral.

Dos años después, la solución que aporta Autoridad Portuaria mantiene el impacto paisajístico negativo en la misma línea de visión que el anterior y lo aumenta. Pretenden llevar toda la zona industrial al muelle de Portopí, donde se conservan las tres joyas patrimoniales que les he explicado y a las que plantarles delante un polígono industrial, sería poco menos que un pecado. Un pecado para el que no habría suficiente penitencia.

La mañana del Viernes Santo fui a fotografiar la vista desde el Mirador de la Seu hacia el puerto de Palma. En primer plano, en el límite del Parc de la Mar, había dispuesta una ristra de casetas de plástico blanco preparadas para una feria de las tantas que montan allí en los últimos tiempos. Justo detrás se veía el Moll Vell y a continuación el muelle de Sant Carles, con la fortificación y el faro de Portopí recortándose contra el cielo.

Es decir, la preocupación de Sanz con su nuevo plan de ordenación de usos debería ser la misma que en nuestra primera, y amable, conversación ya que el impacto visual de la zona de reparación de embarcaciones desde la Catedral sería el mismo porque se vería igual o más esa zona industrial en la ubicación pretendida. Con el añadido de que arruinar las posibilidades de sacar partido de nuestro Patrimonio sería imperdonable. Si acudimos al refranero, la reordenación del puerto prevista ahora sería tanto como desvestir a un santo para vestir a otro, y también aquello de que sería peor el remedio que la enfermedad.

El moll Vell actual tiene poco de vell y mucho de crecido exageradamente. Si esa explanada gigantesca se hizo para dedicarse a usos portuarios y para industria náutica, lo sensato es mantener ese uso y ubicar allí las empresas de reparación que podrían compartir algunas instalaciones. Pintar una arboleda verde, como quieren vender ahora, sobre una gran plataforma de hormigón no es lo que necesitamos.

Conservemos el verde donde está y creemos ese gran parque patrimonial en Portopí. El Paseo Marítimo, en el que se lleva invertido mucho dinero, lleva hasta allí.

Y, aunque no sea competencia del puerto, si se quieren quitar lonas de plástico de debajo de la Catedral, quizás habría que limitar un poco las del Parc de la Mar.