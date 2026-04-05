Los límites de la clonación frente a la utópica vida eterna

Investigadores japoneses han logrado clonar un ratón hembra y re-clonarlo sucesivamente durante 58 generaciones.

La investigación, desarrollada durante 20 años por Wakayama y colaboradores en la Universidad de Yamanashi (Japón), ha sido publicada recientemente en Nature Communications. Se llevó a cabo mediante la técnica de transferencia nuclear de células somáticas (SCNT), un proceso de reproducción asexual utilizado por primera vez en mamíferos con la clonación de la oveja Dolly en 1997. Desde entonces, se ha aplicado en otras especies (perros, gatos, caballos, vacas), pero no se ha extendido mucho en mamíferos debido a los riesgos de anomalías por acumulación de mutaciones (menos frecuentes en plantas y organismos más simples), al margen de que existan empresas que clonan mascotas a un coste muy elevado.

En esta técnica SCNT, el donante aporta una célula somática (piel, músculo, etc.), es decir, una célula que no participa en la reproducción y contiene una copia completa del ADN del individuo. Paralelamente, se obtiene un óvulo al que se le elimina su núcleo y se sustituye por el de la célula somática. Mediante estímulos químicos o eléctricos se induce su activación, iniciándose la división celular hasta formar un embrión temprano (blastocisto) que, implantado en una madre sustituta, dará lugar al nacimiento de un clon. Sus principales aplicaciones apuntan a la medicina regenerativa, la conservación de especies en peligro de extinción, la producción ganadera y la preservación de recursos genéticos.

Su aplicación en humanos es muy cuestionable, no solo por razones éticas, sino también por los riesgos de acumulación de anomalías genéticas. Cabe recordar el fraude del científico coreano Hwang Woo-suk, cuyos supuestos logros en clonación humana, publicados en Science en 2004 y 2005, fueron retractados en 2006. La falsedad se descubrió al comprobar que imágenes presentadas como de experimentos distintos procedían de una misma fuente, manipuladas mediante copias, recortes y ajustes. Hasta la fecha, no existe evidencia de clonación humana exitosa, que sepamos.

Del resultado del experimento de Wakayama no se deriva la continuidad de la vida de un mismo individuo. No puede extrapolarse ni siquiera en la hipótesis de que la célula donante procediese del cerebro —tradicionalmente asociado a la mente y a la conciencia—. Para que una célula dé lugar a un nuevo organismo, debe sufrir primero una profunda reprogramación, perdiendo gran parte de la información funcional adquirida durante su vida. Deja de ser lo que era: se han eliminado la mayoría de las marcas epigenéticas (metilación, acetilación, etc.) en sus cromosomas, resultado de su historia biológica. Además, no puede reproducir la compleja integración de células, tejidos y órganos marcada por irrepetibles experiencias vitales del organismo completo donante.

Lo más llamativo del estudio, con 1.200 individuos clonados, es que la clonación sucesiva pudo mantenerse sin grandes anomalías hasta la generación 26, con una esperanza de vida normal y una fertilidad aceptable, aunque sabemos que con cada generación se acumulan anomalías estructurales en el ADN, probablemente asociadas a fallos en la reprogramación del núcleo donante. En este experimento, comparado con otros anteriores, el uso de nuevos reactivos mejoró inicialmente la eficiencia del proceso, aunque después disminuyó y no fue posible superar las 58 generaciones.

No sabemos hasta qué punto podrán mejorarse estas técnicas para que la clonación sucesiva resista más, quizá indefinidamente o casi. Pero en contra de esta posibilidad, en los mamíferos como el ser humano, la evolución ha seleccionado la reproducción sexual, ya que la combinación del ADN de dos progenitores reduce la acumulación, generación tras generación, de anomalías por mutaciones.

Puede resultar frustrante para quien ve en la clonación una vía hacia la vida eterna, e incluso puede ser inducido a error por empresas que, bajo la apariencia de bancos de tejidos, sugieren posibles clonaciones futuras; pero, más allá de las expectativas individuales, en la evolución natural prevalece la supervivencia de la especie.