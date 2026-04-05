Opinión | Tribuna
160 milions per protegir avui i assegurar demà
Des del Govern de les Illes Balears volem començar amb una afirmació clara: rebutjam el conflicte a l’Orient Mitjà i desitjam, amb tota fermesa, una resolució ràpida que posi fi a una situació que genera patiment i inestabilitat arreu del món.
Ara bé, mentre aquest escenari persisteix, tenim l’obligació d’actuar. Perquè, tot i la distància geogràfica, els efectes d’aquest conflicte ja es deixen sentir amb força a les Illes Balears, especialment a través de l’increment de costs i la incertesa econòmica.
Des del primer moment, el Govern ha respost amb responsabilitat i amb diàleg. Hem analitzat l’impacte de la situació i, sobretot, hem escoltat. Ens hem reunit amb els agents socials, amb els sectors econòmics, amb els consells insulars, amb els ajuntaments i també amb els grups parlamentaris. Ho hem fet amb una voluntat clara de consens, perquè en moments com aquests és imprescindible donar respostes compartides.
Fruit d’aquesta feina, aquesta setmana hem aprovat el Decret llei 1/2026, amb un paquet de mesures que mobilitza més de 160 milions d’euros per protegir el teixit econòmic de les Illes Balears. Un paquet pensat per actuar amb rapidesa i eficàcia davant una situació excepcional.
Aquestes mesures s’estructuren en cinc grans blocs. En primer lloc, mobilitzam 75 milions d’euros en línies de crèdit per garantir la liquiditat d’empreses i autònoms. En segon lloc, destinam 36,75 milions d’euros en ajudes directes als sectors més afectats: 13,5 milions per al sector primari, 9,75 milions per al transport i 13,5 milions per a la indústria, la construcció i el comerç. I hem introduït una deducció per tal que aquests ajuts quedin exempts de tributar en l’IRPF. A més, els imports són ampliables en funció del desenvolupament del conflicte, i tenen en compte la doble insularitat de Menorca i Ibiza, i la triple insularitat de Formentera.
En tercer lloc, incorporam mesures per agilitzar la tramitació administrativa i garantir que aquestes ajudes arribin amb la màxima rapidesa possible. En quart lloc, impulsam mesures fiscals amb un impacte de 4 milions d’euros per alleugerir la càrrega de famílies i empreses. I, finalment, destinam 45 milions d’euros a la revisió de contractes públics per adaptar-los a l’actual increment de costs, per assegurar així l’execució d’infraestructures i el manteniment de serveis.
Com ja vàrem explicar, el primer impacte de l’increment de preus el reben els sectors econòmics. Per això era imprescindible actuar amb ells. També entenem que aquesta és la primera passa perquè aquest increment no arribi a les famílies. En tot cas, ja hem iniciat el treball per impulsar mesures de caràcter social, escoltant les entitats i cercant el màxim acord en els propers dies.
Aquest paquet de mesures és també una resposta necessària davant la insuficiència de les decisions adoptades pel Govern d’Espanya. Les mesures estatals, com han exposat tots els sectors econòmics de les Illes Balears, han obviat una realitat fonamental com és la insularitat. Perquè no és el mateix afrontar una crisi des d’un territori continental que des d’un arxipèlag, on els costs del transport i de l’energia tenen un impacte molt més elevat. Aquest és el resultat d’aprovar mesures sense escoltar prèviament les comunitats autònomes ni els sectors econòmics, que és el que ha fet l’Executiu de Pedro Sánchez.
Per això, des del Govern de les Illes Balears hem assumit la nostra responsabilitat. Hem actuat amb rapidesa, amb diàleg i amb determinació, i continuarem reclamant al Govern d’Espanya les compensacions necessàries perquè les Illes Balears no es vegin perjudicades, així com ja ho ha fet amb el Govern de les Illes Canàries.
Vivim un moment complex que exigeix altura institucional i capacitat de resposta. Avui protegim el nostre teixit econòmic, protegim els llocs de feina i feim tot el possible per contenir l’impacte sobre les famílies.
Perquè protegir avui és assegurar demà.
