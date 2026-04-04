Quercus sanguifluus

El mil veces citado J. Pla sostenía en sus papeles que la Pasqua (catalanamente hablando) era muy importante pues, llegado ese día, los campesinos podían volver a bailar después de la larguísima Cuaresma. Representaba el final de toda inhibición, claro refiriéndonos al Empordà entero, un país dentro de un país muy nutrido de cultura clásica, y pagana, hasta el tuétano.

Que el sol se sitúa sobre el ecuador, inicio del equinoccio de primavera, eso sí que es un fenómeno. Hace semanas, se ha iniciado la nueva puesta de muchas aves. Algunas tímidamente por la refrescada. En las monas de pascua reinan los huevos de chocolate, pues se inicia ese nuevo ciclo, todo comienza de nuevo. El catolicismo lo adaptó. Muchos feligreses celebrarán muy legítimamente sus ritos a la vez que algunos dan apoyo a una guerra absurda (o a tres, en el Este, en Oriente Medio o en la antigua Persia). Mucha tradición y con ella también el tópico de ir a comulgar mientras se bendice el absurdo aunque sea con silencio. Un conservador como Pla ya pronosticaba ante la útil y oportunista organización terrenal que llevaba a cabo la Iglesia que muy pronto llegaría el momento que a ese paso solamente contarían las conveniencias particulares o de clase. Y así ha sido y no lo anunció el Che Guevara, lo manifestó, sin pudor alguno, Josep Pla i Casadevall. Y ahí lo tienen, los ultras en el gobierno de Trump, rezando y con el mazo dando. Pero, en mi particular paraíso perdido de la calle Oms, Jesucristo también flota sobre las aguas, pero por otros motivos bien diferentes. En casa «dels avis» a las cuatro de la tarde, ya bajábamos las sillas para el paso de la procesión que llegaba de noche. Nunca me interesó, ni de niño, nunca entendí nada de todo esto y la gran distancia que puede haber con la figura de Jesucristo por contraste y evolución de unos rituales, como mínimo, controvertidos. Lo relevante era la reunión familiar posterior alrededor de Margot.

Amistades extranjeras preguntan o envían fotos estos días. El asombro y el alucine es total, los entretiene de forma gratuita. Otros que se acaban de instalar «se hacen cruces» de lo que ven. Pero lo que más echo de menos, sin contar a las personas que perdimos, son los buñuelos de matafaluga, «bunyols de l’Empordà» que, por estas fechas, nos enviaban desde Palafrugell de donde somos oriundos por parte materna. Palafrugell tuvo el primer cementerio civil del estado y el sustrato anticlerical y pagano era y es más potente que todo lo que vino después. Con todo el respeto del mundo hacia las personas que lo celebren en las calles desfilando, aquí cada uno lo suyo, pues todo siempre va de una u otra manera muy conectado con la naturaleza y no solamente por el movimiento de los astros, también por los flujos demográficos y los desplazamientos de las personas a lo largo de la Historia.

Las tropas de Jaume I eran mayoritariamente ampurdanesas (ahora piensan, y con razón, este qué cojones nos está contando). Sí, el «article salat» es lo más catalán del mundo, que de ahí nos viene. No estoy descubriendo nada nuevo. Y también el Crist de la Sang que ha sido una de las imágenes más veneradas y esperadas estas últimas horas, restaurado hace unos años después de un triste incidente se sabe que su composición es totalmente de corcho. (Esperen… no se precipiten, por Dios… calma…) «D’alzina surera», Quercus suber, que aquí en Mallorca no suele sobrevivir y en cambio tapiza el Ampurdán de las Gavarres hasta la Albera. Pues eso. Y con todo el respeto, y venerando la vida y no la muerte. Reverenciando la naturaleza de todas las cosas y al señor B. Spinoza que después de Jesús de Nazaret es el judío que más problemas tuvo con los jerercas judíos. Bona Pasqua. Salut i pau.