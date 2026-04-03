Opinión | TEMPUS EST IOCUNDUM
Sol, platja i renou
Els que causen aldarull tenen via lliure per actuar i per enfrontar-se a qui reclami un poc de silenci. La policia local és sorda a les reclamacions dels veïns
L’exèrcit estatunidenc envaí Panamà el 24 de desembre de 1989. George W. Bush ordenà l’operació Causa Justa, els hipòcrites noms de les operacions de guerra donen per un tractat de psiquiatria. L’objectiu era destituir Manuel Antonio Noriega i prendre el control de l’estratègic país. Noriega, un sinistre personatge de qui Henry Kissinger havia dit que «és un fill de puta, però és el nostre fill de puta», es refugià a la nunciatura apostòlica de la Santa Seu. L’ambaixada vaticana fou envoltada per l’exèrcit americà. Per evitar entrar en conflicte amb l’Església envaint un altre país, el Vaticà, posaren en pràctica la tortura psicològica per afeblir la resistència i la voluntat del seu objectiu. Uns potents altaveus emeteren música rock i heavy metal dia i nit a un volum insuportable. El president panameny només resistí una setmana les cançons de Van Halen, The Clash o Guns N’ Roses.
Milers de mallorquins són sotmesos a pràctiques inhumanes semblants sense necessitat que el Cos de Marines desembarqui a Can Pastilla, com feren els pisans i catalans el 1114, o a Santa Ponça, com Jaume I l’any 1229. El Tribunal Superior de Justícia ho ha sentenciat. Els jutges han qualificat de «tortura acústica» els renous que patien tres veïns de la plaça de toros de Palma quan s’hi celebraven concerts. La bulla suposava «una violació dels drets fonamentals a la intimitat personal i familiar». Han condemnat l’Ajuntament de Palma a indemnitzar amb tres mil euros cada un perquè hagueren de suportar música que arribava als setanta-vuit decibels quan les ordenances municipals tan sols n’autoritzen trenta en horari nocturn. Els magistrats afegeixen que no es tracta d’uns fets ocasionals, sinó que ens trobam davant un incompliment «sistemàtic i reiterat en el temps», segons informà Kiko Mestre.
Si l’exemple s’estén, els municipis hauran de preveure partides pressupostàries ad hoc. De moment, una plataforma de Can Barbarà amenaça amb seguir el mateix camí que els demandants de la plaça de toros. Si una cosa és inqüestionable és que el renou no entra entre les preocupacions actuals dels batles. Els que causen aldarull tenen via lliure per actuar i per enfrontar-se a qui reclami un poc de silenci. La policia local és sorda a les reclamacions dels veïns. Bars amb músiques insuportables. Cotxes que s’aturen al teu costat a un semàfor sense deixar d’emetre un repetitiu i estrident so de percussió. Obres que no respecten horaris ni límits decibèlics són el pa nostre de cada dia, amb martells neumàtics o màquines picadores de roca que superen els cent decibels. Motocicletes que emeten un brogit inversament proporcional a la potència del motor i del cervell del conductor. No debades, Truman Capote escriví una cosa semblant a què «les llaunes buides fan més renou que les plenes, igual que els cervells».
Les migdiades estiuenques pateixen una nova plaga: l’aldarull dels helicòpters convertits en el transport favorit dels milionaris que no es volen sotmetre als embussos de trànsit, que segons Llorenç Galmés, president del Consell, no existeixen. La remor de la mar és inaudible mentre a la platja sona a tot volum la Macarena als altaveus del xibiu més proper.
Tothom, excepte els veïns de la plaça de toros, sembla confabulat per obviar les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut, que considera que el brogit «és un dels principals riscos tant per a la salut mental, com la física i el benestar».
Començam a donar per bo que el soroll insuportable ha de ser part indissoluble de la jornada laboral i fins i tot del temps d’oci. Si continuam per aquest camí, els empresaris i dirigents polítics del sector turístic, podran continuar innovant en les seves campanyes de promoció. Un bon lema seria: «Mallorca: sol, platja i renou».
