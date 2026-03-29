El senador para Formentera,sin Ibiza en la Constitución

Formentera tendrá senador propio y Balears ganará peso político en la Cámara territorial. Todo gracias a cambiar un guion por una coma en la Constitución; en concreto, en el artículo 69.3, según lo aprobado esta semana en el Congreso. La sencilla corrección alberga un gran calado político. Responde a una reivindicación histórica para acabar con la anomalía democrática de ser la única isla mencionada en el artículo sin voz senatorial propia. Ese guion del redactado normativo amarra a los formenterenses con los ibicencos, dando como resultado una única circunscripción y por ende un único representante a compartir. Con la modificación, Balears verá aumentada su representación, pasando de siete a ocho senadores, seis electos y dos de designación autonómica, y conseguirá equiparar el reconocimiento de su singularidad insular con Canarias. Si no se tuerce en la ratificación pendiente en la Cámara Alta, será efectivo en las próximas elecciones generales.

Pese a que la iniciativa contaba con el aval unánime del Parlament balear, salvo Vox, la tramitación en el Congreso ha adolecido del extraño juego del PP, que generó incertidumbre sobre la consecución de la mayoría reforzada de 210 diputados que exige una reforma constitucional. Los populares se abstuvieron en la toma en consideración de la propuesta el pasado 10 de febrero, con el argumento de que temían que otras fuerzas aprovecharan la ocasión para introducir otros temas, aunque era un temor absurdo, porque sin el voto del PP no puede prosperar ninguna reforma de la Carta Magna por la actual composición del hemiciclo. El mecanismo se puso a prueba con las enmiendas presentadas por el PNV sobre el referéndum de autodeterminación y la inviolabilidad de la figura del Rey, que no superaron el filtro de la Mesa del Congreso. Los populares volvieron a abstenerse en la votación del 18 de marzo, cuando se aprobó que el trámite parlamentario se hiciera por lectura única, una fórmula que, además de agilizar el proceso, reforzaba la pretensión de los de Núñez Feijóo de acotar la reforma a la solicitud enviada desde las islas. Curiosamente, fue el propio PP quien aprovechó la ocasión para alterar la demanda del Parlament balear. Presentó una enmienda para que el término Ibiza del redactado original, reconocido en el Estatut d’Autonomia y en otros textos normativos, fuera sustituido por Ibiza, tal y como recoge actualmente la Carta Magna. La calculada provocación de poner en aprietos a la izquierda y a los nacionalistas y de satisfacer al mismo tiempo a las exigencias de Vox, enfrascado ahora en la guerra de los topónimos, fue irresponsable. No solo no se respetó la expresión emanada de la Cámara balear con el apoyo de los suyos, se puso en riesgo la consecución de una justa demanda de Formentera, beneficiosa para Balears. Con la abstención de PSOE y PNV para allanar el camino, el PP logró mantener el topónimo en castellano y se quedó sin excusa para obstaculizar la reforma constitucional que salió adelante por una amplísima mayoría. Todos los grupos la apoyaron, salvo los 33 diputados de Vox, y los cinco que se abstuvieron, uno de UPN y cuatro de ERC, estos últimos «por error». Será la cuarta reforma que acomete la Carta Magna desde su promulgación en 1978 y será netamente balear. Tras varios intentos fallidos, se ha tramitado en tiempo récord, en poco más de un mes, con la mallorquina Francina Armengol al frente del Congreso, se ceñirá a convertir un guion en una coma para que Formentera tenga senador propio y dejará la denominación de Ibiza fuera de la Constitución.